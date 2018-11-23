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2017 yılı HIV taşıyanların sayısı tespit edildi: 36 milyon kişi
Birleşmiş Milletler HIV/AIDS Ortak Programı (UNAIDS), 2017 verilerine göre, dünyada Bağışıklık Yetmezliği Virüsü (HIV) taşıyanların yüzde 75'inin durumundan haberdar olduğunu bildirdi
2017 yılı HIV taşıyanların sayısı tespit edildi: 36 milyon kişi
23 Kasım 2018 - AA
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UNAIDS'in yayımlanan yeni raporunda, yoğunlaştırılmış HIV testi ve tedavilerinin HIV ile yaşayan daha fazla insana ulaşılmasını sağladığı belirtildi.

Raporda, geçen yıl dünyada yaklaşık 36,9 milyon kişinin HIV taşıdığı, bunların 21,7 milyonunun tedavi gördüğü kaydedildi.

Aynı dönemde yaklaşık 1,8 milyon kişiye HIV bulaştığı ifade edilen raporda, 940 bin civarında kişinin de Edinilmiş Bağışıklık Eksikliği Sendromu (AIDS) nedeniyle yaşamını yitirdiği bilgisine yer verildi.

Raporda, alınan tedbirler sayesinde geçen yıl dünyada HIV taşıyanların yüzde 75'inin durumundan haberdar olduğunun, 2015'te ise bu oranın yüzde 67'de seyrettiğinin altı çizildi.

Dünyada 9,4 milyon kişinin HIV virüsü ile yaşadığından haberdar olmadığına işaret edilen raporda, bu kişilere acilen HIV testi yapılması ve tedaviye başlanılması çağrısında bulunuldu.

Anahtar Kelimeler:

hiv aids unaids

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