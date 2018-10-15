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2018 Türk Hipertansiyon Uzlaşı Raporu yayımlandı
20. Ulusal iç hastalıkları Kongresi Belek Antalya’da katılımcıları ile buluştu. Düzenlenen kurslar ile kongrenin etkin bilgi paylaşımı başladı
2018 Türk Hipertansiyon Uzlaşı Raporu yayımlandı
15 Ekim 2018 - MEDİMAGAZİN
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MEDİMAGAZİN- Acil Dahiliye ve Yoğun Bakım Kursu’na yoğun ilgi gösterilirken Tiroid Kursu ve Mekanik Ventilasyon Kursu da katılımcıların ilgisine sunuldu. Hipertansiyon alanındaki gelişmelerin de değerlendirildiği kongrede Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. Bülent Özin yaptığı konuşmada “ bu yıl da planlandığı üzere Avrupa Kardiyoloji Cemiyeti ve Amerikan Hipertansiyon Derneği’nin ortaklaşa hazırladığı kılavuz yayınlandı. Bu kulavuz Amerikan kılavuzunun aksine eski hipertansiyon tanımı üzerinde bir değişiklik yapmadı. Burada kan basıncı sınır değeri sistolik 140 mm Hg, diyastolik 90 mm Hg olarak korundu. Ancak tedavi prensiplerinde önceki kılavuza göre bazı farklılıklar göze çarpmaktaydı. Özellikle yüksek riskli Evre 1 hipertansif hastalarda doğrudan ilaç tedavisinin önerilmesi önemli bir değişiklikti. Ayrıca bu kılavuz hipertansif olarak tanımlanmayan, normal hipertansiyonlu bireylerde özellikle koroner arter hastalığının eşlik ettiği durumlarda doğrudan antihipertansif tedaviyi önermektedir.” bilgisini paylaştı. 

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Sinan Aydoğdu 2018 Türk Hipertansiyon Uzlaşı Raporu’nu katılımcılar ile paylaştı. Prof. Dr. Aydoğdu söz konusu raporla ilgili olarak şunları kaydediyor: “Bu raporda birinci basamaktan itibaren hipertansiyon hastasına yaklaşım ve tedavi planlanlamasının nasıl yapılacağı konusunda, pratik ve ülkemiz koşullarına uygun bir algoritma oluşturulmaya çalışılmıştır” 

Anahtar Kelimeler:

hipertansiyon prof dr bulent ozin prof dr sinan aydogdu

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