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2019-İSG 2. Dönem sınav sonuçları açıklandı
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı sonuçları açıklandı
2019-İSG 2. Dönem sınav sonuçları açıklandı
07 Ocak 2020 -
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14 Aralık 2019 tarihinde uygulanan 2019 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı 2. Dönem Sınavına (2019-İSG-2. Dönem) ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına 07 Ocak 2020 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilirler.

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