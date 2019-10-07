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2019 Nobel Tıp Ödülü'nü kazananlar belli oldu
Nobel Tıp Ödülü, hücre alanındaki çalışmalarından dolayı ABD'li William G. Kaelin ve Gregg L. Semenza ile İngiliz Peter J. Ratcliffe'e verildi
2019 Nobel Tıp Ödülü'nü kazananlar belli oldu
07 Ekim 2019 - AA
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İsveç Kraliyet Bilimler Akademisinden yapılan açıklamada, 2019 Nobel Tıp Ödülü'nün hücrelerin oksijeni kullanması konusundaki çalışmalarından ötürü ABD'li William G. Kaelin ve Gregg L. Semenza ile İngiliz Peter J. Ratcliffe arasında paylaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, bilim insanlarının "hücrelerin oksijen varlığını algılaması ve uyum sağlaması konusundaki keşifleriyle" ödüle layık görüldüğü ifade edildi.

Oksijen algılamasının, çok sayıda hastalığın sebebinin anlaşılmasında hayati olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Bu yılın Nobel Ödülü sahiplerinin fizyoloji bilimi açısından büyük önem taşıyan keşifleri, anemiden kansere kadar pek çok hastalıkla mücadelede yeni stratejilerin yolunu açmıştır." denildi.

Açıklamada, Kaelin, Ratcliffe ve Semenza'nın çalışmalarının hücrelerin farklı oksijen düzeylerine adaptasyonunu sağlayan moleküler mekanizmaları ortaya koyduğu kaydedildi.

William G. Kaelin
1957 yılında ABD'nin New York kentinde doğan Kaelin, Duke Üniversitesinde tıp eğitimini tamamladı. Ardından Johns Hopkins Üniversitesinde İç Hastalıkları ve Onkoloji alanlarında uzmanlık çalışmaları yürüten Kaelin, üniversiteye bağlı Dana-Farber Kanser Enstitüsünde araştırmacı olarak çalıştı. Harvard Üniversitesinde profesör olan Kaelin, Howard Hughes Tıp Enstitüsünde araştırmalarını sürdürmektedir.

Peter J. Ratcliffe
1954 yılında İngiltere'nin Lancashire kentinde doğan Ratcliffe, Cambridge Üniversitesinde tıp eğitimini tamamladıktan sonra Oxford Üniversitesinde nefroloji (böbrek bilimi) alanında uzmanlık çalışmaları yürüttü. Halen Oxford Üniversitesinde profesör olarak görev yapan Ratcliffe, Londra'daki Francis Crick Klinik Araştırmalar Enstitüsü ile Oxford'daki Target Discovery Enstitüsünün direktörlüğünü yürütmektedir ve Ludwig Kanser Araştırma Enstitüsünün üyesidir.

Gregg L. Semenza
1956 yılında ABD'nin New York kentinde doğan Semenza, lisans eğitimini Harvard Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nde, yüksek lisans eğitimini Pensilvanya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamladıktan sonra Duke Üniversitesi'nde çocuk doktorluğu uzmanlığını tamamlamıştır. Johns Hopkins Üniversitesinde bağımsız bir araştırma grubu kuran Semenza, halen aynı üniversitede profesör olarak ders vermekte ve üniversiteye bağlı Hücre Mühendisliği Enstitüsü'nde program direktörlüğünü yürütmektedir.

Nobel Tıp Ödülü
1901'den bu yana verilen Nobel Tıp Ödülü'ne bugüne dek 219 bilim insanı layık görüldü. Bunların 12'si kadındı. Ödül, 39 kez tek kişiye verilirken, 33 ödül 2'şer kişi, 38 ödül de 3'er kişi arasında paylaştırıldı.

32 yaşındaki Frederick G. Banting, Nobel Tıp Ödülü'nü alan en genç bilim adamı oldu. İnsülini keşfeden Banting, ödüle 1923 yılında layık görülmüştü. 1966 yılında "tümöre neden olan virüsleri" bularak Nobel Tıp Ödülü'nü alan 87 yaşındaki Peyton Rous ise ödülü alan en yaşlı bilim adamı olarak tarihe geçmişti.

Anahtar Kelimeler:

nobel tip odulu

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