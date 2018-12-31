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2019 tatil takvimi! 2019'da kaç gün tatil var?
Yoğun çalışma şartlarında her ne kadar nöbetler olsa da işte 2019 un tatil takvimi
2019 tatil takvimi! 2019'da kaç gün tatil var?
31 Aralık 2018 -
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2019 RESMİ TATİLLER  

01 Ocak 2019 Salı Yılbaşı

23 Nisan 2019 Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

01 Mayıs 2019 Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2019 Pazar Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Temmuz 2019 Pazartesi Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü

30 Ağustos 2019 Cuma Zafer Bayramı

28 Ekim 2019 Pazartesi Cumhuriyet Bayramı Arefesi

29 Ekim 2019 Salı Cumhuriyet Bayramı

2019 DİNİ TATİLLER

03 Haziran 2019 Pazartesi Ramazan Bayramı Arefesi
04 Haziran 2019 Salı Ramazan Bayramı (1.Gün)
05 Haziran 2019 Çarşamba Ramazan Bayramı (2.Gün)
06 Haziran 2019 Perşembe Ramazan Bayramı (3.Gün)

10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi
11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün)
12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün)
13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün)
14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün)

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People
5
1) doktor (doktor7)
31.12.2018 15:46:09
özel sektörde resmi tatillerde, arefe günlerinde tam gün çalışılıyor iş çığrından çıkmış kimse ses çıkarmıyor dini bayramlar da çalışmak isteyen var mı diye utanmadan soruyorlar.
People
4
2) dr (dr)
31.12.2018 15:01:26
Bu tatil günleri sağlıkçılar için geçerli değildir. Nöbet, vardiya, icap .... vs.....vs.... Ülkemizde sağlıkçı demek çalışmaya her zaman hazır ve nazır demektir.
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