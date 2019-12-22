Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
2019 Tıpta Yan Dal Uzmanlık giriş sınavı sonuçları açıklandı
22 Aralık 2019 tarihinde uygulanan 2019 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları belli oldu
2019 Tıpta Yan Dal Uzmanlık giriş sınavı sonuçları açıklandı
30 Ocak 2020 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

22 Aralık 2019 tarihinde uygulanan 2019 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına (2019-YDUS) ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Alanı Temel Soru Kitapçığında yer alan 68. sorunun ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Testindeki 51. sorunun iptal edilmesine, Genel Cerrahi Testindeki 39. sorunun "C" olarak girilmiş cevabının "D" olarak düzeltilmesine karar verilerek değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Testinde yer alan bazı sorulara iptal davası açılmış olması sebebiyle bu alanla ilgili değerlendirme işlemi idari yargı kararı sonrasında yapılacaktır.

Sağlık Bakanlığınca, 2019 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına (2019-YDUS) başvuran adaylardan 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nun Ek 5 inci maddesindeki süre koşulunu sağlamadığı bildirilen 118 adayın sınavı geçersiz sayılmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 30 Ocak 2020 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

Anahtar Kelimeler:

2019 tipta yan dal uzmanlik egitimi giris sinavi 2019-ydus

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.