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2019-TUS raporu açıklandı… Peki en başarılı fakülte hangisi?
ÖSYM, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-TUS) ile Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (STS) 1’inci dönem ve 2’nci dönem değerlendirme raporları yayımlandı, başarı listesi belli oldu.
2019-TUS raporu açıklandı… Peki en başarılı fakülte hangisi?
17 Şubat 2020 -
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MEDİMAGAZİN-2019 TUS 1’inci dönem doğru cevap ortalaması daha önceden belirlenerek; TTBT doğru cevap sayısı ortalaması 51,80 ve KTBT doğru cevap sayısı ortalaması 64,88 olarak saptandı. 2019 TUS 1’inci dönemi TTBT’nin ortalama güçlük düzeyi 0,43 iken, KTBT’nin ortalama güçlük düzeyi 0,54 olarak hesaplandı. Güvenirlik analizinde 2019 TUS 1’nci Dönem TTBT’ye ait puanlardan elde edilen iç tutarlık katsayısının 0,93; KTBT’ye ait puanlardan elde edilen iç tutarlık katsayısının 0,90 olduğu görüldü.

2019 TUS 2’nci dönem için de doğru cevap sayısı ortalaması daha önceden belirlendi. Buna göre TTBT doğru cevap sayısı ortalaması 53,48 ve KTBT doğru cevap sayısı ortalaması 63,42 olarak saptandı. 2019 TUS 2’nci dönem TTBT’nin ortalama güçlük düzeyi 0,45 iken, KTBT’nin ortalama güçlük düzeyi 0,53 olarak hesaplandı. Güvenirlik analizinde TTBT’ye ait puanlardan elde edilen iç tutarlık katsayısının 0,93; KTBT’ye ait puanlardan elde edilen iç tutarlık katsayısının 0,91 olduğu görüldü.

İşte en başarılı üniversiteler

2019 TUS 2. Dönem başarı sıralaması incelendiğinde  Koç Üniversitesi 61,98’lik Klinik Tıp Bilimleri puan ortalamasıyla birinci olurken ikinci 59,14 puanla TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi geldi. Listenin üçüncüsü ise 57,01 ile İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa oldu.

Listenin Klinik Tıp Bilimleri puan ortalamasında ilk 20’si şöyle;

 

 

2019 TUS 2. Dönem başarı sırlaması Temel Tıp Bilimleri puanı baz alınarak incelendiğinde de listede değişen olmadı. Koç Üniversitesi 61,24’lük puan ortalamasıyla listede birinci sırada yer alırken onu 58,67 ile   TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ve 57 ile İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa takip etti.

Temel Tıp Bilimleri puan baz alınarak oluşturulan listenin ilk 20’si ise şöyle;

 

 

Listenin 4.’sü nerede?

2019 TUS 2. Dönem verileri incelendiğinde başarı sıralaması belli oldu ancak listede 4. Sıra yer almadı. 4. Sırada hangi üniversitenin geleceği ise merak konusu .

"Değerlendirmeler iyileştirmelere imkan veriyor"

Bu arada ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, raporun ÖSYM'nin internet sitesi üzerinde yayınlandığını duyurdu. Değerlendirme raporlarının, 18'incisini yayınladıklarını belirten Aygün, "Sınavlara ilişkin hazırladığımız raporlardaki analiz ve değerlendirmelerin, sınavlara yönelik iyileştirmelerin yapılmasına imkan verdiğinin ve sınavların şeffaf bir şekilde uygulandığının göstergesi olduğu kanaatindeyiz. Bu raporlar, ÖSYM'nin temel değerlerinden hesap verebilir olmayı gerçekleştirmenin bir parçasını oluşturmaktadır." ifadelerini kullandı.

 

Anahtar Kelimeler:

tus 2019 tus fakulte basari sirasi

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