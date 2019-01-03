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2019 TUS ve STS için başvurlar başladı: Son gün 10 Ocak
ÖSYM 2019 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ve Tıp Doktorluğu Alanında Seviye Tespit Sınavı için başvurular başladı
2019 TUS ve STS için başvurlar başladı: Son gün 10 Ocak
03 Ocak 2019 - MEDİMAGAZİN
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ÖSYM 24 Şubat'ta gerçekleştirilecek olan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ve Tıp Doktorluğu Alanında Seviye Tespit Sınavı için web sayfasında başvuru işlemlerini başlattı. 

10 Ocak tarihine kadar devam edecek olan başvurular için adaylar ÖSYM Aday İşlemleri Bilgi Sisteminde başvurularını yapabilecek. 

Her oturum için 216,00 TL ödenecek olan sınav için ücretlerin yatırılacağı bankalar: 

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı;

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler;

İNG Bank’ın tüm şubeleri, internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

Başvurular için tıklayınız 

Anahtar Kelimeler:

tus sts osym tipta uzmanlik

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