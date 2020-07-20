2019 YDUS'a giren onlarca doktor mağdur! Yargı sürecine takılan sınavın sonuçları açıklanmadı!

ANKARA - ÖSYM tarafından 22.12.2019 tarihinde yapılan Kadın hastalıkları ve doğum yandal sınavı (YDUS) üzerinden aylar geçmesine rağmen açılanmadı. Sınava giren hekimler mağdur olurken gözler ÖSYM'nin sonuç açıklamak için kararını beklediği Danıştay'a çevrildi.

2 SORU İPTAL EDİLDİ

2019 Aralık ayında yapılan sınavın ardından,adaylar tarafından hatalı olduğu gerekçesiyle 2 sorunun iptali için dava açıldı. İdari mahkeme hatalı 2 sorunun iptaline karar verdi.

2019'DA YAPILAN SINAV HALA AÇIKLANMADI

ÖSYM, idari mahkemenin iptal kararına itiraz etti. Dava Danıştay'a taşındı. ÖSYM, sınav sonuçlarını açıklamak için Danıştay kararını beklemeye başladı. Öğrenci seçme ve yerleştirme merkezinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Kadın hastalıkları ve Doğum Testinde yer alan bazı sorulara iptal davası açılmış olması sebebiyle bu alanla ilgili değerlendirme işlemi idari yargı kararı sonrasında yapılacaktır.''



SINAVA GİREN HEKİMLER MAĞDUR OLDU

Sınavın üzerinden aylar geçmesine rağmen sonuçların açıklanmaması çok sayıda doktoru mağdur etti. MEDİMAGAZİN'e açıklamalarda bulunan hekimler Danıştay'a giden davanın uzamasından ve hak kaybı yaşamaktan endişe ediyor. Sınav sonuçlarının en kısa sürede açıklanmasını isteyen doktorlar, ÖSYM'den konuya ilişkin açıklama bekliyor.