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2019 Yılı 2. Dönem İlk Defa Ve Yeniden Atama Kurasına başvurabilecek aday şartları açıklandı
Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmede 2019 Yılı 2. Dönem İlk Defa Ve Yeniden Atama Kurası için başvuruların 18-24 Temmuz arasında alınacağı duyuruldu
2019 Yılı 2. Dönem İlk Defa Ve Yeniden Atama Kurasına başvurabilecek aday şartları açıklandı
18 Temmuz 2019 - MEDİMAGAZİN
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ANKARA - 2019 yılı ikinci dönem ilk defa ve yeniden atama kurası için ilan metni yayımlandı. 

Başvuruların 18-24 Temmuz tarihinde alınacağı belirtilen duyuruda kura yeri ve saatinin https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edileceği bildirildi. 

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre; adaylar tarafından kesinleştirilen başvurular imzalanarak ilan edilen takvim çerçevesinde Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şubesi Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001 Cad. No:9 06800 Çankaya/Ankara adresinde olacak şekilde kargo ile gönderilecek veya elden teslim edilecek. 

KURAYA BAŞVURABİLECEK ADAYLAR VE ARANAN ŞARTLAR
1) Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekmektedir.
2) Bakanlık ve Bağlı Kuruluşları ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri,
3) İlk defa veya yeniden atanmak isteyen ve 3359 sayılı Kanun gereği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmayan tabip ve uzman tabipler,
4) Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan ve kura son başvuru tarihi itibariyle Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlamış olan tabip ve uzman tabipler,
5) Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş ve en geç 24 Temmuz 2019 Çarşamba günü saat 18:00’e kadar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından diploma uzmanlık tescilleri yapılmış olan uzman (TUTG) ve uzman diş tabipleri,
6) Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş diş tabibi ve eczacılar (T.C. Sağlık Bakanlığının diploma tescilleri ile ilgili hizmet veren bilgi bankasında (http://sbu2.saglik.gov.tr/drbilgi/) başvuru yapılan unvanda mezuniyetlerinin tescil edildiğine dair kaydı olmayan diş tabibi ve eczacılar; tercih formu ile birlikte mezun olduklarını gösteren geçici mezuniyet belgesi veya diplomanın fotokopisini göndermeleri, ayrıca yurtdışı diplomasına sahip olanların denklik belgelerini göndermeleri gerekmektedir.)
7) 5335 sayılı Kanun’un 30 uncu maddesi, 30.01.2010 tarihli ve 27478 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren 5947 sayılı Kanun’un 18 inci maddesi kapsamında emekli olan tabip ve uzman tabipler bu kuraya Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluş kadrolarını tercih ederek başvurabilirler. Bakanlığımız dışındaki kurumlara yerleşen emekli (tabip ve uzman tabiplerin) atamaları gerçekleştirilmeyecektir.
8) Belgeleri eksik olan, ilan metninde belirtilen süre içerisinde başvurmayan, başvuru formu imzasız olan, evrakları belirtilen süre içerisinde Bakanlığımıza ulaşmayanlar, yanlış müracaatta bulunan, PBS üzerinden başvurusunu kesinleştirmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.
C-KURAYA BAŞVURAMAYACAKLAR
1) Devlet hizmeti yükümlüsü olan tabip ve uzman tabiplerin,
2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımayanların,
3) Emekli olan eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabiplerinin,
4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar ile diğer kamu
kurum ve kuruluşlarında halen görev yapmakta olanların,
5) 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 ıncı maddesinde belirtilen yaş haddini
doldurmuş olanların,
6) Sağlık Bakanlığında kura son başvuru tarihi itibariyle halen 4924 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli nolarak çalışanların,
 Başvuruları kabul edilmeyecektir.
Ç-ATAMAYA ESAS İSTENEN BELGELER
1) Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar kadrolarına yerleşen adayların atama
işlemlerinin tamamlanması için aşağıda belirtilen atamaya esas belgeler başvuru dilekçeleri ile
birlikte; ilan edilen takvim çerçevesinde yerleştikleri kurumun ekte belirtilen adresinde olacak şekilde
kargo ile gönderilecek veya elden teslim edilecektir.
a) Adli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçe.
b) Askerlikle ilişiklerinin olmadığına dair durumunu beyan eden imzalı dilekçe. (Bakaya olanların atamaları yapılmayacaktır)
c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını beyan eden imzalı
dilekçe.
d) Vesikalık fotoğraf. (son altı ay içerisinde çekilmiş 6 adet)
e) Mal bildirim formu.
f) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken görevlerinden ayrılmış olanların, en son çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı hizmet cetveli.
g) Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar
kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belge.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A)
8. alt bendi “Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.” hükmü gereğince, Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar kadrolarına yerleşen adaylar hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak olup güvenlik soruşturmaları ve/veya arşiv araştırmaları sonuçlandıktan sonra atamaları yapılacaktır. Güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlananların ataması yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
İlan metni için tıklayınız

Anahtar Kelimeler:

saglik bakanligi saglik atamasi

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People
9
1) ilçede sürgün (dr.)
18.07.2019 15:43:47
Halen sağlık bakanlığında görev yapıyorsanız, İller arası kuralarda bulunduğunuz ile başvuramıyorsunuz, il içi açılmıyor, açılsa bile branşında teksin başvuramazsınız deniyor. Ama İlk Defa Ve Yeniden Atama Kurasına katılacak özelde çalışan veya istifa etmiş kişilere önce gitmek istediğin bir yer var mı diye talep toplanıyor. sonra kura yapılıyor. Büyük haksızlık !!!
People
12
2) Açıktan (Atama ma)
18.07.2019 15:02:22
AÇIKTAN ATAMA Kura ilanı dün bakanlık sitesinden önce internet sitelerinde yayınlandı (nasıl oluyorsa ?) akşama doğru bakanlık sitesine kondu.

Başvurular bu gün başlıyor ancak bakanlık sitesinde ilan metni açılamadığı gibi (linke tıkladığınızda ulaşmak istediğiniz sayfa bulunamdı uyarısı çıkıyor) MÜNHAL kadrolarda yok...Biraz ciddiyet lütfen...
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