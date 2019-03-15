2019 Yılı İlk Defa ve Yeniden Atama Kurasında yerleşenler açıklandı

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme sonuçları açıklandı.

1.Yerleştirme Sonucunda Yerleşenler Listesi (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu için yabancı dil yeterliliğine sahip eczacı unvanlı personel alımı)

2.Yerleştirme Sonucunda Yerleşenler Listesi (Sağlık Bakanlığı ile diğer kamu kurum ve kuruluşları için eczacı, uzman diş tabibi, diş tabibi, tabip ve uzman tabip unvanında personel alımı)



1.Oturum Noter Onaylı Sonuçlar

2.Oturum Noter Onaylı Sonuçlar (1-13)

2.Oturum Noter Onaylı Sonuçlar (14-26)