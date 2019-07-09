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2019/7 KPSS ile atanan sözleşmeli personelden istenen belgeler açıklandı
Sağlık Bakanlığı, ataması yapılan 8 bin 845 sözleşmeli personel için istenen belgeleri Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünden ilan etti
2019/7 KPSS ile atanan sözleşmeli personelden istenen belgeler açıklandı
13 Ocak 2020 -
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Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bakanlığımız taşra teşkilatı hizmet birimlerine 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1 inci maddesi kapsamında 09.01.2020 tarihinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mülga Devlet Personel Başkanlığınca açıklanan sonuçlara göre Bakanlığımız kadrolarına yerleştirme yapılmıştır.

Bu kapsamda taşra teşkilatı kadrolarına 2828 Sayılı Kanun kapsamında aday memur statüsünde yerleşenlerin göreve başlama taleplerini içeren başvuruları İl Sağlık Müdürlüklerince alınacak, göreve başlama işlemleri aşağıda belirtilen şekilde yapılacaktır.

1- Göreve başlama işlemlerine ilişkin başvurular; 13/01/2020 - 24/01/2020 tarihleri arasında Ek-1 de istenilen belgelerle birlikte en geç 31/01/2020 tarihi mesai bitimine kadar yerleşmeye hak kazandığı İl Sağlık Müdürlüğüne 3 üncü ve 4 üncü maddede belirtilen durumlar hariç şahsen yapılacak olup posta, kargo veya kurye ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2- 29/10/2016 tarihli ve 29872 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 676 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 74 üncü maddesiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendine "8. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak." alt bendi eklenmiş olup, hak sahiplerinin güvenlik soruşturmaları ve arşiv araştırmaları sonuçlandıktan sonra atamaları yapılacaktır. Güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlananların ataması yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

3- Hastalık veya doğumla ilgili mazereti sebebiyle başvuru evrakını şahsen teslim edemeyecek durumda olanların, bu durumlarını tabip raporuyla belgelendirmeleri halinde birinci derece yakınları aracılığı ile yapacakları başvuruları kabul edilecektir.

4- Halen askerde olmaları sebebiyle göreve başlatılamayacak durumda olanlar, başvuru evrakını birinci derece yakınları aracılığı ile İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edebilecektir. Bu durumdaki hak sahipleri, terhis tarihinden itibaren otuz gün içerisinde dilekçe ve terhis belgesiyle birlikte yakınları aracılığı ile evrakını teslim ettiği İl Sağlık Müdürlüklerine başvurmaları, diğer atama şartlarını taşımaları kaydıyla atamalarına müteakip yerleşmeye hak kazandıkları yerde göreve başlatılacaktır.

5- Hak sahiplerinin atanma şartlarını taşıyıp taşımadıkları, istenen belgeler ve başvuru şartları dikkate alınarak Bakanlığımızca yapılacak incelemeden sonra tespit edilecektir.

6- Hastalığı nedeniyle göreve başlayamayacak durumda olanlar, durumlarını tabip raporuyla belgelendirmeleri ve rapor bitim tarihinden itibaren 4 iş günü içerisinde başvurmaları kaydıyla göreve başlatılabileceklerdir.

7- Doğumla ilgili mazereti nedeniyle göreve başlayamayacak durumda olanlar, doğum raporunu ibraz etmesi kaydıyla analık izin süresi bitimine müteakip 4 iş günü içerisinde başvurmaları kaydıyla göreve başlatılabilecektir.

8- Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin "Gerçeğe aykırı belge verilmesi veya beyanda bulunulması" başlığı altında düzenlenen 9 uncu maddesine göre, Bakanlığımız kadrolarına yerleştirilen hak sahiplerinden gerçeğe aykırı belge verenler, yalan, yanlış, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunanların atamaları yapılmayacak, sehven yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilecek ve görevlerine son verilecektir. Bu kişilere mali bir bedel (maaş gibi) ödenmişse, ödenen bedel yasal faiziyle birlikte geri alınacaktır.

9- İl Sağlık Müdürlüklerince alınan başvurular ve eki belgeler EBYS üzerinde tarandıktan sonra üst yazı ile eksiksiz bir şekilde 31/01/2020 tarihine kadar İl Sağlık Müdürlüğünce görevlendirilecek memur eliyle Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Diğer Hizmet Sınıfları Atama Dairesi Başkanlığına imza karşılığında teslim edilecektir.

10- Yerleşmeye hak kazanan adayların atamaya esas belgeleri İl Sağlık Müdürlüklerince Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne teslim edildikten sonra Genel Müdürlüğümüzce incelenerek Güvenlik Soruşturması/Arşiv Araştırması yapıldıktan sonra yürürlükteki mevzuatta aranılan şartlara uygun olan adayların İl Sağlık Müdürlükleri emrine atamaları yapılacak olup; İl içindeki görev yerleri Sağlık Müdürlüklerince belirlenecektir. Ataması yapılan personelin 657 Sayılı Kanun'un 62'inci Maddesinde belirtilen süre içinde göreve başlaması gerekmekte olup aksi halde aynı kanunun 63'üncü maddesi gereği atamaları iptal edilecektir.

11- Ataması yapılanların tebligat işlemleri için MERNİS deki adresleri geçerli olacaktır. Adreslerinde herhangi bir değişim adresin güncellenmesine ilişkin yükümlülük hak sahibine ait olacaktır. Ayrıca hak sahibi başvuru formuna iletişim bilgilerini de eklemekle yükümlüdür.

12- Bakanlığımız kadrolarına yerleşip evraklarını eksik dolduran veya eksik evrak teslim eden adayların başvuruları ile ilgili sorumluluk tamamen adayların kendisine ait olacaktır.

Atama İşlemleri Hakkında Duyuru
Atama Başvuru Formu
Mal Bildirim Beyannamesi

Anahtar Kelimeler:

kpss atama saglik bakanligi gerekli belge

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