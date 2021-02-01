2020-TUS 2. Dönem Ek Yerleştirme Sonuçları Hakkında Duyuru yayımlandı

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01 Şubat 2021 17:49
2020-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2. Dönem Ek Yerleştirme Sonuçları ÖSYM Tarafından 01.02.2021 tarihinde açıklandı.
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