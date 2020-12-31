2020 yılında doktorları şaşkına çeviren en ilginç beş tıbbi vaka

2020’de bir yandan Kovid pandemisiyle mücadele eden doktorlar bir dizi ilginç vakayla karşılaştı. Independent'ten Çağla Üren'in derlediği habere göre, bu vakalar arasında yeşil idrardan şikayet eden bir adam ve kalbinde dikiş iğnesiyle yaşayan bir genç de vardı.

Livescience, bu yıl kayda geçirilen en ilginç tıbbi vakaları sıraladı. İşte o vakalardan bazıları:

Yeşil idrar

Chicago'daki bir hastanın da fark ettiği üzere, yeşil idrar bazı ilaçların nadir görülen bir yan etkisi olabilir.

62 yaşındaki hasta, kanında hayati tehlike oluşturabilecek, yüksek düzeyde karbondioksit bulunduğu için hastaneye kaldırıldı.

Vaka raporuna göre, yaşlı adam bir solunum cihazına bağlandı ve propofol adlı, genel bir anestezi aldı. 5 gün sonra, vakanın kateter torbasında biriken idrarının yeşile döndüğü bildirildi.

Yeşil idrar normalde bir dizi faktöre bağlanabilir ama bu durumda propofol kaynaklı olduğu ifade ediliyor.

Kalpteki iğne

Göğüs ve sırt ağrısı şikayetiyle acil servise başvuran bir gencin tomografi sonuçları, kalbinde keskin bir cisim olduğunu gösterdi.

Doktorların açık kalp ameliyatıyla çıkardığı 3,5 santimetrelik cismin bir dikiş iğnesi olduğu anlaşıldı.

17 yaşındaki genç bazen kıyafetlerini dikerken ağzında iğne tuttuğunu ama bunlardan birini yuttuğunu fark etmediğini aktardı.

Alkol üreten mesane

61 yaşındaki bir kadının siroz veya yara oluşumu yüzünden karaciğer nakline ihtiyacı vardı.

Ancak idrar örneklerini analiz eden doktorlar, sürekli alkole rastlıyordu. Kadın alkol almasa da testleri pozitif çıkıyordu.

Ayrıntılı incelemelerin ardından doktorlar, yaşlı kadının mesanesindeki mikropların glikozu (yani şekeri) alkole dönüştürdüğünü keşfetti.

Hastanın durumu, gastrointestinal sistemdeki (sindirim sisteminin tüm organlarını içeren, ağızdan anüse giden yol) mikropların karbonhidratı alkole dönüştürdüğü "otomatik bira fabrikası sendromu" adı verilen nadir bir bozukluğa benziyordu.

Ancak bu hastanın durumu o kadar nadirdi ki henüz bir adı bile yoktu. Doktorları bu rahatsızlık için "idrarda otomatik bira fabrikası sendromu" veya "mesane fermantasyonu sendromu" adını öneriyor.

Gezen dalak

Organların genelde vücudun içinde sabit kalmasını beklenir. Ancak her zaman yerinde durmuyorlar. Örneğin bu yıl doktorlar, Michigan'da yaşayan bir kadının dalağının 48 saat boyunca gezdiğini gözlemledi.

Söz konusu hasta, dalağı sabit tutan bağların zayıflamasıyla meydana gelen ve "dolaşan dalak" diye bilinen nadir bir hastalıktan mustaripti.

Doktorlar iki gün arayla yaptıkları taramalarda hastanın dalağının karnın sol üst kadranından sağ alt kadranına kadar hareket ettiğini gördü.

Bu hastalığın olağan tedavisinde dalağın alınması gerekiyor. Ancak söz konusu hasta karaciğer nakli bekliyor ve bu sürede bir başka ameliyat geçirmesi, nakli olanaksız kılacak bir komplikasyona sebebiyet verebilir.

Bu nedenle doktorlar şimdilik beklemeye ve gezen dalağı karaciğer nakli sırasında almaya karar verdi.

Üç böbrekli hasta

Brezilya'da bir adamın üç böbrekle yaşadığını görmek bu yıl doktorları çok şaşırttı.

Vaka raporuna göre, 38 yaşındaki adam ilk olarak şiddetli sırt ağrısı için tıbbi yardım istedi. Taramalar, sırt ağrısının fıtıklaşmış bir diskten kaynaklandığını gösterdi.

Ancak doktorlar, nispeten yaygın görülen bu rahatsızlığı araştırırken hastanın sıradışı bir özelliğini keşfetti.

Bu vakada, iki değil üç böbrek vardı. Sol tarafında normal görünümlü bir böbrek taşıyan adamın pelvisinin yakınında iki kaynaşmış böbrek bulunuyordu.

Diğer yandan bu vakadaki fazladan böbreğin herhangi bir tıbbi müdahaleye ihtiyacı yoktu. Hastaya sadece sırt ağrısı için ağızdan alınan ağrı kesiciler verildi.

Üç böbrek sahibi olmak, çok nadir görülen bir durum. Tıbbi literatürde bu şekilde 100'den az vaka yer alıyor.