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2021 Yılı Ocak Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası
Sağlık Bakanlığı 2021 Yılı Ocak Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası ilanını yayımladı
2021 Yılı Ocak Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası
26 Aralık 2020 13:23 -
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İlan metni ve münhal kadrolar yayımlanmıştır. Başvurular 25 Aralık 2020 Cuma - 30 Aralık 2020 Çarşamba (saat 18:00'e kadar) tarihleri arasında Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden alınacaktır.

 

İlan Metni
Kura Takvimi
Münhal Kadrolar
 

    Anahtar Kelimeler:

    2021 yili ocak donemi istege bagli iller arasi yer degistirme suretiyle atanma kurasi

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