2021 Yılı Ocak Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası

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26 Aralık 2020 13:23
İlan metni ve münhal kadrolar yayımlanmıştır. Başvurular 25 Aralık 2020 Cuma - 30 Aralık 2020 Çarşamba (saat 18:00'e kadar) tarihleri arasında Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden alınacaktır.
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