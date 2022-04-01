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2022 Yılı 65-72 Yaş Yeniden Atama Kurası sonucu yerleşenler listesi açıklandı
Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2022 Yılı 65-72 Yaş Yeniden Atama Kurası sonucu yerleşenler listesinin yayımlandığını duyurdu
2022 Yılı 65-72 Yaş Yeniden Atama Kurası sonucu yerleşenler listesi açıklandı
01 Nisan 2022 08:57 - MEDİMAGAZİN
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Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinden yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

Kura sonucu yerleşenler listesi yayınlanmıştır.
 

İlan Metni
Münhal Kadrolar  
Yerleşenler Listesi 
 Noter Onaylı Yerleşenler Listesi

Anahtar Kelimeler:

saglik bakanligi yonetim hizmetleri genel mudurlugu 65-72 yas yeniden atama kurasi

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