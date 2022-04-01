2022 Yılı 65-72 Yaş Yeniden Atama Kurası sonucu yerleşenler listesi açıklandı

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01 Nisan 2022 08:57
Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinden yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:
Kura sonucu yerleşenler listesi yayınlanmıştır.
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