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2022 yılı Ocak dönemi isteğe bağlı iller arası yer değiştirme ile eş durumu yer değişikliği kurası yayımlandı
Sağlık Bakanlığı 2022 yılı Ocak dönemi isteğe bağlı iller arası yer değiştirme suretiyle atanma kurası ile 657-4/B ve 663-45/A sözleşmeli personelin eş durumu nedeniyle yer değişikliği kurası açıklandı.
2022 yılı Ocak dönemi isteğe bağlı iller arası yer değiştirme ile eş durumu yer değişikliği kurası yayımlandı
24 Ocak 2022 14:53 - MEDİMAGAZİN
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MEDİMAGAZİN - 2022 yılı Ocak dönemi isteğe bağlı iller arası yer değiştirme suretiyle atanma kurası sonucu yerleşenler listesi Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesi üzerinden duyuruldu.

İlan Metni
Kura Takvimi
Ek-1 Tablo için tıklayınız
*Stratejik  (Uzman Tabip, Uzman Diş Tabibi, Tabip, Diş tabibi ve Eczacı  unvanı) personel halen çalıştıkları kadro unvan ve branşında açılan münhal kadrolardan tercih yapabilecektir. 
*Diğer sağlık personeli ise Ek-1 ' de yer alan tabloda halen çalıştıkları unvan ve branşlarının karşısında yer alan unvan ve branşta açılan münhal kadrolardan tercih yapabilecektir.
Münhal Kadrolar
Yerleşenler Listesi

Diğer taraftan 2022 yılı 1. dönem Sağlık Bakanlığı 657-4/B ve 663-45/A  sözleşmeli personelin eş durumu nedeniyle yer değişikliği kurası da ilan metni ve boş pozisyon listesi yayımlandı. Başvurular 31.01.2022 Tarihi saat 18:00'e Kadar Personel Bilgi Sistemi üzerinden yapılacak.

657-4/B Sözleşmeli Personel

İlan Metni
Kura Takvimi
Genel Yönetim Bütçesi Boş Pozisyon Listesi
Döner Sermaye Boş Pozisyon Listesi
Ek-1 Form (İstenen Belgeler)

663-45/A Sözleşmeli Personel

İlan Metni
Kura Takvimi
Boş Pozisyon Listesi
Ek-1 Form (İstenen Belgeler)

Anahtar Kelimeler:

saglik bakanligi ocak ayi iller arasi yer degilstirme es durumu kura

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