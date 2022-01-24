2022 yılı Ocak dönemi isteğe bağlı iller arası yer değiştirme ile eş durumu yer değişikliği kurası yayımlandı

MEDİMAGAZİN - 2022 yılı Ocak dönemi isteğe bağlı iller arası yer değiştirme suretiyle atanma kurası sonucu yerleşenler listesi Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesi üzerinden duyuruldu.
|İlan Metni
|Kura Takvimi
|Ek-1 Tablo için tıklayınız
*Stratejik (Uzman Tabip, Uzman Diş Tabibi, Tabip, Diş tabibi ve Eczacı unvanı) personel halen çalıştıkları kadro unvan ve branşında açılan münhal kadrolardan tercih yapabilecektir.
*Diğer sağlık personeli ise Ek-1 ' de yer alan tabloda halen çalıştıkları unvan ve branşlarının karşısında yer alan unvan ve branşta açılan münhal kadrolardan tercih yapabilecektir.
|Münhal Kadrolar
|Yerleşenler Listesi
Diğer taraftan 2022 yılı 1. dönem Sağlık Bakanlığı 657-4/B ve 663-45/A sözleşmeli personelin eş durumu nedeniyle yer değişikliği kurası da ilan metni ve boş pozisyon listesi yayımlandı. Başvurular 31.01.2022 Tarihi saat 18:00'e Kadar Personel Bilgi Sistemi üzerinden yapılacak.
657-4/B Sözleşmeli Personel
|İlan Metni
|Kura Takvimi
|Genel Yönetim Bütçesi Boş Pozisyon Listesi
|Döner Sermaye Boş Pozisyon Listesi
|Ek-1 Form (İstenen Belgeler)
663-45/A Sözleşmeli Personel
|İlan Metni
|Kura Takvimi
|Boş Pozisyon Listesi
|Ek-1 Form (İstenen Belgeler)