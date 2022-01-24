2022 yılı Ocak dönemi isteğe bağlı iller arası yer değiştirme ile eş durumu yer değişikliği kurası yayımlandı

Ek-1 Tablo için tıklayınız

*Stratejik (Uzman Tabip, Uzman Diş Tabibi, Tabip, Diş tabibi ve Eczacı unvanı) personel halen çalıştıkları kadro unvan ve branşında açılan münhal kadrolardan tercih yapabilecektir.

*Diğer sağlık personeli ise Ek-1 ' de yer alan tabloda halen çalıştıkları unvan ve branşlarının karşısında yer alan unvan ve branşta açılan münhal kadrolardan tercih yapabilecektir.