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2030 yılında obez çocuk sayısı 250 milyon olabilir
Dünyada obez çocukların sayısının 150 milyon olduğu ve gerekli önlemler alınmazsa bu sayının 250 milyona ulaşabileceği bildirildi.
2030 yılında obez çocuk sayısı 250 milyon olabilir
03 Ekim 2019 - AA
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The Telegraph'ın haberine göre, Dünya Obezite Federasyonu tarafından yapılan araştırma, dünya genelinde 150 milyon olan obez çocuk sayısının 2030 yılında 250 milyona yükselebileceğini ortaya koydu.

Araştırmada, en yüksek obez çocuk oranının Pasifik adalarında görüldüğü, Cook Adaları'nda 2017 yılındaki verilere göre, 5 ila 9 yaşlarındaki çocukların yüzde 40'ının obez olduğu belirtildi. 

Dünya Obezite Federasyonunun araştırmasında, bugün dünya genelinde 39 milyon obez çocuk sayısıyla en yüksek rakama sahip olan Çin'de herhangi bir önlem alınmaması durumunda 2030 yılında obez çocuk sayısının 62 milyona ulaşabileceği, 14 milyon obez çocuğa sahip ABD'de bu sayının 2030 yılında 17 milyon, 11 milyon obez çocuğun yaşadığı Hindistan'da 27 milyona çıkabileceği öngörüsünde bulunuldu.

Araştırmada, Dünya Sağlık Örgütünün bir organı olan Dünya Sağlık Meclisi tarafından 2013 yılında varılan çocuk obezitesiyle mücadele içerikli mutabakatı imzalayan 196 ülkenin yüzde 80'inin taahhüt edilen hedeflere ulaşma olasılığının, yüzde 10'unun bile altında kaldığı vurgulandı.

Öte yandan, en düşük obez çocuk oranlarının, Afrika kıtasında yer alan ülkelerde gözlendiği belirtildi.

Uzmanlar, obez çocukların gelecekte obez yetişkinlere dönüşme ihtimalinin yüksekliğine işaret ederek bu çocukların başta diyabet olmak üzere birçok hastalıkla karşı karşıya kalabileceklerini kaydetti.

Dünya Obezite Federasyonu Direktörü ve araştırmanın yazarlarından Tim Lobstein, artan kentleşmenin çocukların daha az fiziksel aktivite yapmaları ve daha durağan bir hayat sürdürmelerine yol açtığını belirterek hükümetlerin yüksek kalorili ve işlenmiş ürünlerin satışını engellemek için piyasaya müdahale etmeleri gerektiğini söyledi. 

Lobstein ayrıca Mısır, Brezilya ve Meksika gibi ülkelerin gelecek yıllarda yüksek oranda obezite kaynaklı hastalıklarla mücadele edecek kapasiteye sahip olmadıklarına da dikkati çekti. 

Anahtar Kelimeler:

obezite dunya obezite federasyonu

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