21 Mayıs Koronavirüs tablosu açıklandı

Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.
21 Mayıs 2020 19:23
Fahrettin Koca'nın açıklaması şu şekilde:
Artan test sayısına rağmen pozitif çıkan vaka sayısı öngörüldüğü seviyede seyrediyor. Destek tedavisine ihtiyaç duyan hasta sayısı azalıyor. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü Sosyal Hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe.
Avrupa İlaç Ajansı Remdesivir'in Covid-19 hastalarında kullanımına koşullu onay verecek
Pandemi süreci hemşireliğin hakettiği bir yere sahip olması için fırsat olabilir mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu sene okullar açılmayacak, Bayramda 4 gün sokak kısıtlaması olacak
Türk sağlık çalışanlarının, salgın sonrası gelişmiş ülkeler tarafından yüksek ücret sunularak çekilmeye çalışılabilir!
Akciğer tomografisiyle erken teşhis, Kovid’e bağlı ölümleri azalttı
Dünya Sağlık Örgütü çocuklardaki gizemli sendromuna karşı tetikte
Prof. Dr. Arzu Yorgancıoğlu: Kovidle ilgili bilimsel çalışmaların önü açılmalıdır
Görev başında Covid-19'a yakalanan sağlık çalışanları için neden 'iş kazası ve meslek hastalığı' olmalı?
Covid-19 Salgınından Cerrahların Kazanımları
Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.