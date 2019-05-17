SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
22 yıllık hemşire Gülcan: 'Hemşirelik, çok özveri, merhametli bir yürek istiyor'
Sakarya'da hemşirelik yapan iki çocuk annesi Gülcan İlkbahar, çok sevdiği mesleğinde 22 yıldır çocuk servislerinde görev yapıyor
22 yıllık hemşire Gülcan: 'Hemşirelik, çok özveri, merhametli bir yürek istiyor'
17 Mayıs 2019 - AA Emre Ayvaz
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Merkezi Süt Çocuğu Servisi Hemşire Sorumlusu olarak görev yapan 47 yaşındaki Gülcan İlkbahar, çocukluk hayali hemşirelik mesleğini seçti.

Hastaların tedavilerinin ardından sağlıklı bir şekilde hastaneden ayrılmasından mutlu olan İlkbahar, 5 yıl farklı birimlerde görev yaptıktan sonra 22 yıldır çok sevdiği çocuklara şifa dağıtıyor.

İlkbahar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her zaman hemşire olmak istediğini, hayalini gerçekleştirdiği için de hiçbir zaman pişman olmadığını ve mesleğini severek yaptığını söyledi.

İlkbahar, hasta ya da mağdur insanlara karşı farklı bir bakış açısı olduğunu, onların o sıkıntılarını gidermenin kendisine mutluluk verdiğini belirtti.

Çocuk hastaların yetişkinlere göre daha çaresiz olduğunu aktaran İlkbahar, "Çünkü kendilerini ifade edemiyorlar. Onların ağlamalarından, mimiklerinden ya da hiç tepki vermemelerinden hasta olduğunu anlıyorsunuz ve buraya geldiklerinde hem aileleri hem kendileri bu konuda sıkıntılı ve stresli oluyorlar ama yatıp, tedavilerinin ardından iyi olup buradan ayrıldıktan sonra hem onlar hem bizler çok mutlu oluyoruz." diye konuştu. 

Çocuklara tedavi aşamasında damar yolu açarken, iğne yaparken anne olarak vicdanının sızladığını anlatan İlkbahar, onun neticesinin onlara iyilik getireceğini bildiği için buna alıştığını dile getirdi. 

Gülcan İlkbahar, meslekte hasta ve mutsuz bir insan grubuyla karşılaştıklarını, bu yüzden işlerinin kişilik, karakter, merhamet, sabır, özveri ve çalışkanlık gerektirdiğini belirterek, "Yeni arkadaşlara da tavsiyem, bu mesleği severek yapsınlar çünkü bizim mesleğimizin asıl karşılığı manevi. Yaptığınız iş, size huzur veriyorsa insanlar iyileşip de buradan ayrıldıklarında mutlu oluyorsanız bu meslek yapmaya değer." dedi. 

İlkbahar, zaman zaman kendi çocuklarını hasta bir şekilde bakıcılarına bırakıp hastanede hizmet vermeye çalıştıklarını ifade etti. 

"Eşlerinin yüzüğünü bozdurup ilaç alanları biliyorum"

Meslek hayatı boyunca birçok mutluluğa ve üzüntüye şahit olduğunu aktaran İlkbahar, şu ifadeleri kullandı:

"Yaklaşık 10 yıl önce bir aile hasta bebeklerini getirdi ama bebek bakımsızlıktan dolayı 6 aylık olmasına rağmen 3-4 kilogram civarlarındaydı. Tek problemi yetersiz bakım kaynaklıydı. Çocuğu bırakıp gittiler. Çocuk yaklaşık 2 ay kadar bizim yanımızda kaldı. Hastane ve kendi imkanlarımızla öz bakımına dikkat ederek 1-2 ay içerisinde 4-5 kilo aldırarak güzel bir çocuk haline geldi. İlk geldiği dönemde çocuğun acı ve sıkıntısından mimikleri bile yoktu ama sonra bize gülmeye başladı. Bu bizi çok mutlu etmişti. Hatta bazı akşamlar evlerimize götürüyorduk. İki ay sonrasında aile çocuğu aldı ama biz tabii çok üzülmüştük. Her zaman aklıma gelir, dua ederim, inşallah iyidir." 

İlkbahar, meslek hayatı boyunca düzelen ve gelişen birçok şeye tanıklık ettiklerini, sosyal güvencesi bulunmayanların ilaçlarını ya alamadıklarını ya da eşlerinin yüzüğünü bozdurup ilaç alanları bildiğini anlattı. 

Gülcan İlkbahar, "Hemşirelik, çok özveri, merhametli bir yürek istiyor. Sabır gerektiriyor ve bence insanları sevmek gerekir hemşireliği yapmak için çünkü sevdiğiniz bir şeye zarar vermek istemezsiniz, onun hep iyi olmasını istersiniz. Hemşirelik bu anlamda çok kutsal bir meslek. İnsanları seven bu mesleği yapabilmeli." dedi. 
 

Anahtar Kelimeler:

hemsire gulcan ilkbahar

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
Bağırsak kanseri Kanser tarama 112 acil servis sağlıkta şiddet sağlık personeli TUS ÖSYM Kamu Denetçiliği Kurumu Şeref Malkoç sağlık çalışanı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yoğun bakım Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği Dünya Sağlık Örgütü egzersiz Herkes İçin Sağlık hemşire Gülcan İlkbahar doğum TÜİK gebe kadın doğum hekimi hipertansiyon Şerefnur Öztürk Türk Nöroloji Derneği Obezite Mads Tang-Christensen ışık terapi Orhan Murat Özdemir İnflamatuvar Barsak Hastalıkları Ahmet Tezel Atatürk Üniversitesi tıp fakültesi akademik personel i-insülin diabet hipoglisemi diyabet komplikasyonları
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer
24/05-25/05 Marmara Odyoloji Günleri-2019 DİĞER İSTA
25/05-25/05 Vaskülitlere Multidisipliner Yaklaşım ROMATOLOJİ İSTA
25/05-26/05 MS'de Sağlıklı Yaşam Sempozyumu NÖROLOJİ İZMİ
30/05-31/05 5.Nadir Görülen Hastalıklar Sempozyumu NÖROLOJİ İSTA
26/05-01/06 Hastane İnfeksiyonları Eğitim Programı 2019 ACİL TIP ANTA
12/06-14/06 37. Zeynep Kamil Jineko-Patoloji Kongresi KADIN... İSTA
13/06-15/06 9. Solunum Zirvesi GÖĞÜS... ISPA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.