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227 yerleşim yerinde karantina başladı!
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 227 yerleşim yerinde karantina başladığı bildirildi.
227 yerleşim yerinde karantina başladı!
15 Nisan 2020 16:17 - TRT Haber
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Açıklamada, "Bu bağlamda il ve ilçelerde mülki idare amirleri başkanlığındaki umumi hıfzıssıhha kurullarından yerleşim yerlerine ilişkin karantina kararları alınmakta ve bu kararlar titizlikle uygulanmaktadır." denildi. 

Bugün saat 15.00 itibarı ile 58 ildeki, 3 ilçenin tamamında, 2 ilçenin merkezinde, 6 beldede, 85 mahallede, 115 köyde ve 16 mezra olmak üzere toplam 227 yerleşim yerinde karantina tedbirlerinin uygulandığı belirtildi.

 Karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerindeki toplam nüfus 251 bin 726 olarak açıklandı. 

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