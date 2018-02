23 sağlık çalışan tıp bayramı için sahneye çıkacak!

MEDİMAGAZİN - Hayata Bağış Derneği kurucu üyesi, organ ve doku nakli koordinatörü ve aynı zamanda "Ayda1" grubu üyesi Hüseyin Yıldırımoğlu,

“Ayda1 grubu organizasyonu ile tıp bayramı haftasında, haftanın sahipleri sahnede olacak. Farklı platformlarda senelerdir müzik yapan doktorlar, tıp fakültesi öğrencileri ve sağlık çalışanları 13 Mart Salı günü Jolly Joker Beyoğlu sahnesinde muhteşem bir eğlence akşamına imza atacak. 90’lardan bu güne kadar pop ve rock müziğin örnekleri, bu sefer sağlıkçıların yorumuyla kulaklarınızda olacak. Bu gecenin tüm bilet geliri de sosyal sorumluluk projelerine aktarılacak” açıklamada bulundu.

Stand up gösteri ile başlayacak konserde sırası ile Sold Out ,Ayda1, Tremor ve Rule Out grupları sahne alacak.