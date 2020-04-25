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25 Nisan tablosu açıklandı: Taburcu olanların sayısı yeni hastaların sayısından 984 fazla
Son 24 saatte 3.845 hasta taburcu edildi, 2.861 yeni tanı kondu. Taburcu olanların sayısı yeni hastaların sayısından 984 fazla. Şifa bulanların toplam sayısı ise 25.000'i geçti. Testlerin pozitif çıkma oranı azalıyor. Bu tabloya tedbirle destek şart.
25 Nisan tablosu açıklandı: Taburcu olanların sayısı yeni hastaların sayısından 984 fazla
25 Nisan 2020 19:15 -
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Sağlık bakanı: Son 24 saatte 3.845 hasta taburcu edildi, 2.861 yeni tanı kondu. Taburcu olanların sayısı yeni hastaların sayısından 984 fazla. Şifa bulanların toplam sayısı ise 25.000'i geçti. Testlerin pozitif çıkma oranı azalıyor. Bu tabloya tedbirle destek şart.

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