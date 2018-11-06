2.5 yaşındaki çocuk yanlış müdahale sonucu hayatını kaybetti iddiası...Baba şikayetçi olmaya hazırlanıyor

Aydın'da enfeksiyon kapmasının ardından apandisi patlayan 2.5 yaşındaki Kuzey Kor, 17 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Söke ilçesinde yaşayan Adem-Dilay Kor çiftinin tek çocukları Kuzey Kor, 20 gün önce karnının ağrıdığını söyledi. Ailesi tarafından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan küçük çocuk, ağrı kesici yapılıp evine gönderildi. Ağrıları dinmeyen çocuk fenalaştı. Babası tarafından bu kez Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Kuzey, tedavi altına alındı. Ailenin iddiasına göre apandisti patladığı ve vücudunun enfeksiyon kaptığı anlaşılan küçük çocuk, 17 gün yoğun bakımda uyutuldu. Küçük bedeni daha fazla dayanamayan Kuzey, hayatını kaybetti. Ölümüyle ailesini yasa boğan Kuzey Kor, Söke'de defnedildi.

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Baba Adem Kor, oğlunun uygulanan yanlış tedavi nedeniyle hayatını kaybettiğini belirterek özel hastaneyle ilgili şikayetçi olacağını kaydetti. Ailenin iddiaları üzerine özel hastaneden yapılan açıklamada, Kuzey Kor'un acil servis başvurusundan bir gün sonra polikliniğe geldiği, yapılan fizik muayenesinde herhangi bir bulguya rastlanılmadığı belirtildi.