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2.5 yaşındaki çocuk yanlış müdahale sonucu hayatını kaybetti iddiası...Baba şikayetçi olmaya hazırlanıyor
Aydın’da 2.5 yaşındaki Kuzey, karın ağrısı şikayetiyle gittiği özel hastanede, ağrı kesici yapılarak evine yollandı. Ailesi, ağrıları şiddetlenen çocuğu bu kez devlet hastanesine götürdü. Kuzey’in apandisti patlamıştı. 17 gün yoğun bakımda kaldı ama kurtarılamadı
2.5 yaşındaki çocuk yanlış müdahale sonucu hayatını kaybetti iddiası...Baba şikayetçi olmaya hazırlanıyor
06 Kasım 2018 - Yeni Asır
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Aydın'da enfeksiyon kapmasının ardından apandisi patlayan 2.5 yaşındaki Kuzey Kor, 17 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Söke ilçesinde yaşayan Adem-Dilay Kor çiftinin tek çocukları Kuzey Kor, 20 gün önce karnının ağrıdığını söyledi. Ailesi tarafından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan küçük çocuk, ağrı kesici yapılıp evine gönderildi. Ağrıları dinmeyen çocuk fenalaştı. Babası tarafından bu kez Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Kuzey, tedavi altına alındı. Ailenin iddiasına göre apandisti patladığı ve vücudunun enfeksiyon kaptığı anlaşılan küçük çocuk, 17 gün yoğun bakımda uyutuldu. Küçük bedeni daha fazla dayanamayan Kuzey, hayatını kaybetti. Ölümüyle ailesini yasa boğan Kuzey Kor, Söke'de defnedildi.

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Baba Adem Kor, oğlunun uygulanan yanlış tedavi nedeniyle hayatını kaybettiğini belirterek özel hastaneyle ilgili şikayetçi olacağını kaydetti. Ailenin iddiaları üzerine özel hastaneden yapılan açıklamada, Kuzey Kor'un acil servis başvurusundan bir gün sonra polikliniğe geldiği, yapılan fizik muayenesinde herhangi bir bulguya rastlanılmadığı belirtildi.

Anahtar Kelimeler:

malpraktis kuzey kor

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People
2
1) drelif (uzman doktor)
06.11.2018 14:03:58
öncelikle aileye başsağlığı dilerim. doktor ilk baktığında apandisit olmayabilir. kontrole çağrır ya da ağrı artınca aile tekrar doktora götürür. 20 gün boyunca hekime gitmemek de kendi ihmalleri olduğunu gösteriyor.
People
1
2) tergan (vatandaş)
06.11.2018 11:50:51
5 yaş altında bir çocuğa eğer her ailenin yaptığı gibi ağrı kesiciyi dayarsan, doktorun appandisit tanı şansı sıfıra yakındır
People
10
3) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
06.11.2018 10:19:34
"Baba şikayetçi olmaya hazırlanıyor" ifadesi " AZZZ SONRAAA X HABERDE " gibi bir başlık olmuş . Sağlıkçıları sürekli diken üstünde tutmanın medyatik yolu bu olsa gerek.
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