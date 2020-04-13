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25 yaşındaki genç Koronavirüs dehşetini anlattı
Korona virüs her geçen gün daha genç insanları da etkisi altına alıyor. 25 yaşındaki genç, yakalandığı korona virüs hastalığı sırasında yaşadıklarını anlattı.
25 yaşındaki genç Koronavirüs dehşetini anlattı
13 Nisan 2020 16:11 - Sözcü
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2019 Aralık ayının sonlarına doğru Çin’de ortaya çıkan corona virüsü, başlangıç noktası Wuhan’da etkisini yitirse de başta Avrupa ve ABD’de hızla can almaya devam ediyor. Salgının ilk döneminde sadece ileri yaş grubunu etkilediği gibi yanlış algı oluşsa da, virüs genç yaşlı demeden kayıplara yol açıyor.

İskoçya’nın başkenti Edinburgh’ta yaşayan 25 yaşındaki Calum Wishart, gençliğine güvenerek hastalığa karşı yapılan uyarıları ciddiye almayanlardan. Dışarı çıkıp günlük hayatına devam eden Wishart, ilk belirtilerin ardından solunum güçlüğü yaşamaya başlayınca hastaneye kaldırıldı.

Testleri pozitif çıkan Wishart tedavi altına alındı. İyileşme yolunda adımlar atan Wishart, yaşadıklarını ülke medyasına anlattı.

"Nefes alamayınca anladım"

Hastalığı küçümsediğini itiraf eden Wishart, “Genç olduğum için ben etkilemez sanıyordum. Nezle gibi olacağını düşündüm, 24 saatte geçip gidecek. Nefes alamamaya başlayınca her şeyi anladım. Çok sayıda kişinin gereksiz riskler aldığını biliyorum. İnsanlar kuralları ciddiye alarak uygulamalı” dedi.

Anahtar Kelimeler:

kovid-19 25 yas corona virusu

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