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250 Çinli doktor Türkiye'ye geliyor!
İSEF 2020 Kongresi (İstanbul Estetik Forum Kongresi) bu yıl 16-19 Nisan 2020 tarihleri arasında, alanında uzman 600 doktoru Türkiye'de buluşturacak.
250 Çinli doktor Türkiye'ye geliyor!
26 Ocak 2020 - ntv.com.tr
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Bu yıl bir ilk gerçekleşecek, 250 Çinli doktor ülkemize gelerek İSEF 2020 de yer alacak. Çinli doktorların yanı sıra  Almanya, Hollanda, İngiltere, Bulgaristan, Romanya ve Yunanistan'dan  da gelen doktorlar kongrede yer alacak. İSEF Kongre Başkanı Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Zafer Atakan ilk defa Çinli doktorların ülkemizde düzenlenecek olan İSEF'e katılmalarının ülke ekonomisine katkı sağlayacağını bu sayede ülkemizde alanında uzman hekimlerin markalaşacağını belirtti. Atakan "Bu yıl ilk defa Çinli hekimler kongreye katılacaklar. Türkiye'nin markalaşması için çok önemli bir adım. Plastik Cerrahi, Dermatoloj ve farklı branşlarda dünyaca tanınmış hekimler, canlı ameliyatlar gerçekleştirecek. İlk defa Türkiye'de böyle büyük bir kongre yapılacak. Bu da ülkemizin sağlık sektöründe ne kadar önde olduğunu gösteriyor" dedi.

 

 

Anahtar Kelimeler:

isef 2020

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