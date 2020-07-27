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27 Temmuz 2020 koronavirüs tablosu: 17 can kaybı, 919 vaka
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 27 Temmuz 2020 günlük corona virüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de corona virüs nedeniyle son 24 saatte 17 kişi hayatını kaybetti, 919 yeni vaka tespit edildi.
27 Temmuz 2020 koronavirüs tablosu: 17 can kaybı, 919 vaka
27 Temmuz 2020 21:01 - AA
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Türkiye'de son 24 saatte 919 kişiye yeni tip corona virüs (Covid-19) tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 227 bin 19, can kaybı 5 bin 630 oldu.

Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 982 kişinin daha iyileşmesiyle 210 bin 469'a ulaştı.

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 45 bin 283 test yapıldı, 919 kişiye Covid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 17 hasta hayatını kaybetti, 982 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 4 milyon 617 bin 971, vaka sayısı 227 bin 19, can kaybı 5 bin 630 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdakilerin sayısı bin 263, solunum cihazına bağlı olanların sayısı 392, toplam iyileşen hasta sayısı ise 210 bin 469 oldu.

"TEST SAYISI 45 BİNİN ÜSTÜNDE"

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Test sayısı 45 binin üstünde. Son 3 gün yoğun bakım sayısı oransal olarak en çok artan iller: İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep, Diyarbakır. En az artan iller: Sivas, Isparta, Muğla, Balıkesir, Bayburt. 21 ilimizde son 3 gün yoğun bakım hastamız olmadı."

Anahtar Kelimeler:

covid-19 yeni tip corona virus koronavirus tablosu can kaybi

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