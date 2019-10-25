28 bin 568 hasta organ nakli bekliyor

Organ Nakli Koordinatörleri Derneği Başkanı Dr. Yavuz Selim Çınar, Türkiye Organ Nakli Vakfının koordinatörlüğünde gerçekleştirilen "Uluslararası Organ Nakli Ağı" projesinin çalışma ziyaretleri ile Yoğun Bakım Kongresi için bulunduğu Kuzey Makedonya'nın Ohri kentinde AA muhabirine değerlendirmeler yaptı.

Türkiye'de organ naklinin dünyada gelişmiş çok sayıda ülkeden daha ileri noktada olduğunu söyleyen Çınar, nakillerin başarılı şekilde gerçekleştirildiğini belirtti.

Çınar, Türkiye'deki en büyük problemin kadavradan, hayatını kaybeden kişilerden yapılan organ bağışının yetersizliği olduğuna dikkati çekti.

Dünyadaki organ nakillerinin yüzde 80'ini ölen kişilerden yapılan bağışların oluşturduğunu ifade eden Çınar, Türkiye'de ise nakillerin çoğunun hayatta olan kişilerden, hastaların akrabalarından yapılan bağışlarla gerçekleştiğini bildirdi.

Çınar, çok sayıda kişinin organ nakli sırası beklerken hayatını kaybettiğine işaret ederek, organ nakli koordinatörlerinin amacının bağış yüzdesini artırmak ve bundan kaynaklanan ölümleri azaltmak olduğunu vurguladı.

Organ nakli koordinatörlerinin bağış konusunda önemli bir görev üstlendiğini aktaran Çınar, bu görevlilerin sertifikalandırılmaları, eğitimlerini tamamlamaları konusunda da çeşitli çalışmaların hayata geçirildiğini belirtti.

Amaçlarının organ nakli bekleyen hastaların sağlığına kavuşup, organ nakli bekleme listelerinden hayatlarını kaybederek değil tedavi edilerek ayrılmaları olduğunun altını çizen Çınar, şunları kaydetti:

"Türkiye'de şu anda toplam 28 bin 568 kişi organ nakli bekliyor. Bu hastalardan 23 bin 24'ü böbrek, 2 bin 309'u karaciğer, bin 709'u kornea, bin 142'si kalp, 290'ı pankreas, 93'ü akciğer, biri ise ince bağırsak nakli olmak zorunda. Yıllık ortalama 4 binin üzerinde vatandaşımız organ nakli olamadığı için hayatını kaybediyor. Bu kişiler bekleme listelerinden hayatını kaybederek ayrılıyor."