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285 çocukta Kovid-19'a bağlı 'iltihaplanma sendromuna' rastlandı
ABD'de yeni tip koronavirüs bulaşan çocuklar arasında, çok sayıda organı etkileyebilen "çoklu sistem iltihaplanma sendromuna" rastlandığı bildirildi.
285 çocukta Kovid-19'a bağlı 'iltihaplanma sendromuna' rastlandı
30 Haziran 2020 12:16 - AA
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Sonuçları "New England Journal of Medicine" dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıyan veya hastalığı geçirmiş çocuklarda, vücudun farklı sistemlerine bağlı kalp, akciğer, böbrek gibi iç organlar ile deri ve sinir sisteminde iltihaplanma tespit edildi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, ülkede mart ayı başından mayıs ayı sonuna kadar, yaş ortalaması 8 olan 285 çocukta benzer bulgulara rastlandı. Çocuklardan 6'sı hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.

Hastalığa yakalan çocuklarda 24 saat süren 38 derecenin üzerinde ateş görülüyor, kan iltihaplanma göstergeleri artıyor ve en az iki organı etkileyen iltihaplanmaya bağlı rahatsızlıklar ortaya çıkıyor.

Hastalanan çocuklarda mide bulantısı ve ishal gibi sindirim sistemi rahatsızlıkları yaygın görülürken, bazı çocuklarda nadir görülen Kawasaki hastalığına benzer iltihaplanmaya bağlı ödem ve kalp problemleri ortaya çıkabiliyor.

Araştırmaya önderlik eden Boston Çocuk Hastanesinden Dr. Adrienne Randolph, hastalıktan etkilenen çocukların yüzde 80'inde, koroner arter anevrizması gibi kalp damar tıkanıklığı sorunları olduğunu belirterek bu türden kronik rahatsızlığı bulunan çocukların Kovid-19'a karşı özel koruma altına alınması gerektiği uyarısında bulundu.

Randolph, herhangi bir kronik rahatsızlığı bulunmayan ancak yüzde 30'u obez olan hastalanan çocukların büyük çoğunluğunun Afro-Amerikalı ve Hispanik olduğunu kaydetti.

İlk kez Avrupa'da görülen rahatsızlığın dünyada 1000 kadar çocuğu etkilediği tahmin ediliyor.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus kovid cocuklar iltihaplanma sindirim sistemi rahatsizliklari

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