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3 ay önce annesini kaybeden 29 yaşındaki diş hekimi kendini astı!
Osmaniye’de 3 ay önce annesini kaybeden 29 yaşındaki diş hekimi, kendini asarak intihar etti.
3 ay önce annesini kaybeden 29 yaşındaki diş hekimi kendini astı!
06 Ocak 2020 - DHA
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OSMANİYE- Olay sabah saatlerinde Esenevler Mahallesi İskender Türkmen Caddesi üzerinde meydana geldi.

Evlerinin teras katına çıkan yakınları, Aykut P.'yi ipe asılı bulup, indirdi. Haber verilmesi üzerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri, genç diş hekiminin yaşamını kaybettiğini belirledi.

Aykut P.'nin cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından, otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

Aykut P.'nin 3 ay önce annesini kaybettiği, bundan dolayı da psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:

dis hekimi intihar osmaniye

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People
1
1) ALİ (UZ DR)
06.01.2020 16:03:12
hayatta güzel şeyler de var, paylaşırsan tabii !

People
18
2) d.a. (dr)
06.01.2020 14:22:13
"ne oluyoruz ya... ardı ardına intiharlar... bu gidişat hiç hoş değil"
People
27
3) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
06.01.2020 14:06:04
Düdüklü tencere ıslık öttürmeye başladı, toplumsal patlama yaşanmadan önce bu garibanları bu hale ne getiriyor, nasıl önlenebilir çaresine bakalım. Allah rahmet eylesin.
People
126
4) bu doktor paracı (biz gidelim)
06.01.2020 12:42:58
cumhuriyet tarihi boyunca bu millet gaz yağı kuyruğu,ekmek kuyruğu, hastanelerde muayene kuyruğunu....gördü ama toplu aile intiharları, doktor intiharlarını, tıp öğrencisi intiharlarını, asistan intiharlarını hiç görmemişti...medeniyetimiz enkaz....
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