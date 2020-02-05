3 bin 700 kişilik yolcu gemisindeki 10 kişide koronavirüs tespit edildi

TOKYO - Koronavirüsü şüphesi ile Japonya'nın Yokohama Limanı'nda karantina altına alınan yaklaşık 3 bin 700 yolcu ve mürettebattın bulunduğu gemide virüs belirtileri gösteren 31 yolcuya uygulanan testlerin sonuçları belli oldu. Japonya Sağlık Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, Çinli bir yolcunun Hong Kong'da gemiden indikten sonra koronavirüsü taşıdığının anlaşılması üzerine tedbir amaçlı karantinaya alınan gemideki 10 kişide koronavirüsü tespit edildiği belirtildi.

Otobüs turuna katılmışlar

Virüs tespit edilen 10 kişiden 2'sinin gemi Japonya'nın Kagoshima Limanı'nda durduğu sırada bir otobüs turuna katıldığı öğrenilirken, söz konusu kişilerin otobüste, gemide virüsün bulaştığı ilk kişi olduğu sanılan 80 yaşındaki Hong Konglu biri ile birlikte seyahat ettiği öğrenildi.

Testler sürüyor

Bugün kesinleşen virüs vakaları dışında yetkililer, ateş ve öksürük belirtisi gösteren 120 kişi ile Hong Kong'da gemiden inen yolcu ile temas kurdukları değerlendirilen 153 kişiden virüs testleri için örneklerler alındığını duyurdu.

Başbakan Abe'den açıklama

Konuyla ilgili konuşan Japonya Başbakanı Shinzo Abe, gemideki 10 kişide virüs saptanması nedeniyle, 14 günlük kuluçka süresini göz önüne alarak diğer yolculardan bir süre daha gemide kalmalarını isteyeceklerini açıkladı. Abe, enfekte olduğu belirlenen 10 hastanın ise sağlık kuruluşlarına yönlendirileceğini söyledi.

Endişeye neden olmuştu

Daha önce Japonya'nın Okinawa Adası ile Kagoshima eyaletinin yanı sıra Vietnam, Hong Kong ve Tayvan'a uğradığı belirtilen yolcu gemisinden Hong Kong'da inen bir kişide korona virüsü tespit edilmesi, Japonya'daki otoriteleri harekete geçirmiş, gerekli sağlık muayeneleri ve virüs testleri için gemi Yokohama Limanı'nda karantinaya alınmıştı. İlk olarak içinde 3 bin 500 kişi bulunduğu belirtilen gemide daha sonra yaklaşık 3 bin 700 kişinin bulunduğu açıklanmıştı.