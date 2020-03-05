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3 bin kişi çalışıyor, AB konseyinde koronavirüs tespit edildi
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19), Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Avrupa Birliğinin (AB) temel kurumlarından olan ve çok sayıda toplantıya ev sahipliği yapan AB Konseyinde de ortaya çıktı
3 bin kişi çalışıyor, AB konseyinde koronavirüs tespit edildi
05 Mart 2020 - AA
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BRÜKSEL - AB kaynaklarından edinilen bilgiye göre, yaklaşık 3 bin personelli Konseyde bir çalışanda Kovid-19 tespit edildi. 

Halihazırda Konsey binasında düzenlenen toplantıların devam edeceği, hastalanan kişinin ise evinde karantinaya alındığı ifade edildi. 

Konseyde bugün birçok katılımcıyla Çevre Konseyi düzenleniyor

Konsey, AB Liderler Zirvesi'nin yanı sıra çok sayıda toplantıya ev sahipliği yapıyor.

Dün akşam Adalet ve İçişleri bakanlarını ağırlayan Konseyde, bugün birçok katılımcıyla Çevre Konseyi düzenleniyor. 

Öte yandan dün, Brüksel'deki Avrupa Savunma Ajansında (EDA) Kovid-19 vakası tespit edildiği duyurulmuştu. Kovid-19 tespit edilen kişinin yakın zamanda İtalya'nın Milan şehrini ziyaret ettiği belirtilmişti. 

Avrupa Parlamentosu (AP) da Kovid-19'a karşı alınan önlemler çerçevesinde 100'den fazla etkinliğin iptal edildiğini, virüsten etkilenen ülkelere yakın zamanda ziyarette bulunan AP üyelerinin de dönüşlerinden itibaren 14 gün boyunca AP binalarına girişinin yasaklanacağını duyurmuştu.

Belçika'da vaka sayısı 50'ye yükseldi

Belçika'da okulların tatilinin bu hafta başında sona ermesinin ardından ülkedeki Kovid-19 vakaları, birkaç gün içinde 50 kişiye yükseldi. 

NATO ve AB kurumlarına ev sahipliği yapan başkent Brüksel'de çok sayıda yabancı uyruklu kişi yaşıyor. Söz konusu kişiler, okul tatillerinde sıklıkla seyahat ediyor.

Belçika Sağlık Bakanı Maggie De Block, tatil dönüşünde Kovid-19 vakalarında artış olma riski bulunduğunu dile getirmişti. 

Ülkede, maske ve hijyenik jel bulma konusunda sıkıntı yaşanırken, okullardan da sıklıkla uyarılar yapılıyor.

Panik halinde olan halkın ise marketlerde uzun ömürlü ürünleri stoklamaya başladığı gözlemleniyor. 

Anahtar Kelimeler:

kovid-19 avrupa parlamentosu

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