3 büyükşehirde koronavirüs alarmı; çalışmalar hızlandı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 09.00 - 17.00 saatleri arasında Kadıköy, Eminönü, Beşiktaş, Sultanbeyli, Mecidiyeköy peronlarında İETT, ÖHO otobüslerine seferler arasında dezenfektasyon uygulaması yaptı. Hijyen çalışmasında İBB Sağlık Daire Başkanlığı'ndan onaylı ve hastanelerin yoğun bakımında kullanılan bir ürün olan Crystalin kullanıldı. Çalışmaların corona virüs ve benzeri salgın hastalıklara karşı toplu taşıma araçlarındaki riski azaltmayı yönelik olduğu belirtildi.

Dezenfekte çalışma yapılan otobüsün sürücüsü Ahmet Oğuz, "Çok iyi oldu. Yolcular otobüse biniyor, her tarafı tutuyor elliyor. Virüse karşı iyi bir önlem oldu" diye konuştu. Taner Bal, "Bunun önleminin alınması gayet iyi. Önlemi baştan almak gerekli. Corona virüs ülkemizde bekleniyordu. 1 ay öncesinden önlemler alınmıştı. Ekipler bütün peronlarda dezenfekte çalışması yapıyor. Çalışmaların sadece peronlarda değil, ortak kullanılan okul, cami her yerde yapılmalı" diye konuştu.

ANKARA'DA 2 BİN 56 DOLMUŞTA VİRÜS TEMİZLİĞİ

Çin'de ortaya çıkan corona virüsün, tüm dünyaya yayılmasının ardından Başkent'te toplu taşıma araçlarında başlatılan dezenfeksiyon ve temizlik çalışmaları sürdürülüyor. Daha önce Ankaray, Metro, teleferik, EGO otobüsleri ve özel halk otobüsleri, Şehirler Arası Terminal İşletmesi, camiler, gençlik merkezleri ve belediyeye bağlı aile yaşam merkezleri salgın hastalık riskine karşı dezenfekte edildi.

Türkiye'de ilk corona virüs vakasının tespit edilmesi ile birlikte artırılan önlemler kapsamında, kentteki 2 bin 56 dolmuşta da dezenfekte işlemi yapıldı. Araçlar, 'Geniş Spektrumlu Virüsidal Dezenfektan' ile iç ve dış sterilizasyon işlemine tabi tutuldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi kontrolünde, Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası'nca gerçekleştirilen çalışmada tüm dolmuşlar virüs tehdidine karşı temizlendi.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, denetimlerin il genelinde aralıksız devam edeceğini belirterek, şöyle konuştu:

"EGO ve özel halk otobüsleri, Metro, Teleferik ve Ankaray vagonlarında başlatılan hijyen çalışmalarının minibüslerde olmazsa eksik kalacağını düşündük. Minibüsçüler Esnaf Odasına yazılı bildirimde bulunarak, her gün araçların iç-dış fiziksel temizliğinin yanı sıra iç kısımlarda da salgın hastalık riskine karşı kimyasal ve biyolojik temizlik yapılmasını istedik. Salgın hastalıklardan halkımızı korumak için başlattığımız bu çalışmalar nedeniyle duyarlı davrandıkları için oda yönetimine teşekkür ediyoruz. Başkentliler toplu taşıma araçlarının tümüne güvenle binebilirler. Zabıta ekiplerimiz her gün sabah akşam temizlik çalışmasının yapılıp yapılmadığını kontrol ediyor."

İZMİR'DE KORONAVİRÜS SEFERBERLİĞİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü ekiplerince ilk etapta 182 metro aracı ve 38 tramvay aracından oluşan 220 araçlık filoda temizlik çalışmaları sonrası ilaçlama yapıldı. Aynı çalışma, metro istasyonlarında ve tramvay duraklarında da yapıldı.

ESHOT Genel Müdürlüğü bünyesinde her gün toplu taşıma hizmeti veren yaklaşık bin 450 otobüste de dezenfeksiyon çalışmalarına başladı.

İZDENİZ DE YAPACAK

Karadaki toplu taşıma araçlarında başlatılan özel temizlik çalışmasının bir benzeri İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ Genel Müdürlüğü’ne ait deniz araçlarında da yapılacak. Gelecek hafta tüm gemilerde virüs ve bakterilere karşı özel bir temizlik çalışması başlatılacak ve uygulama işletme dışı saatlerde düzenli yapılmaya devam edecek.

TOPLU ULAŞIM ARAÇLARINDA HER GECE TEMİZLİK

İZBAN, Metro, Tramvay, ESHOT ve İZDENİZ’e ait işletmelerde her gece sabaha kadar temizlik çalışmaları yapılıyor. Hijyen ve sanitasyon belgelerine sahip uzman ekipler, tüm toplu ulaşım araçlarında koltukları temizliyor, zeminleri paspaslıyor, camları ve yan yüzeyleri siliyor. Yolcuların temas ettiği tutamak, korkuluk ve tırabzanlar da dezenfekte ediliyor. Tüm bu işlemlerde, insan sağlığına zararlı olmayan TSE onaylı temizlik ürünleri kullanılıyor.

İZBAN trenleri her gün 01.30-05.30 saatleri arasında Çiğli'deki atölyede, Aliağa, Menemen, Cumaovası, Torbalı, Tepeköy ve Selçuk istasyonlarında temizlik ve hijyen işlemlerinden geçiriliyor. Klima filtreleri iki haftada bir temizleniyor, antibakteriyel klima kokuları ile destekleniyor.