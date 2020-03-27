3 sağlık personeline saldırmışlardı! O magandalar serbest!

KONYA - Karatay ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi Gülpembe Sokak'ta geçen salı akşamı, park halindeki TIR'a çarpan otomobilde bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Çevredekiler de ambulans çağırdı. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri, yaralılardan Ahmet S.'yi sedyeyle ambulansa taşıdı. Ancak sedyedeki yaralı sağlık görevlilerine, saldırdı. Diğer yaralı Hasan Rıza D.'nin de sağlık çalışanlarına saldırdığı olaya, kazayı haber alıp olay yerine gelen ikilin yakınları da katıldı. Grup, sağlık çalışanları Zeliha Altuner (33), Mehmet Taşpınar ve Ali Rıza Çapan'ı (46) darbedip, yerlerde sürükledi. Vatandaşlar tarafından kurtarılan sağlık görevlileri, ambulans ile olay yerinden uzaklaştı, darp raporu alıp, saldırganlardan şikayetçi oldu. Öte yandan kazanın ardından yapılan kontrollerde, Hasan Rıza D.'nin 0.63 promil, Ahmet S.'nin de 1.23 promil alkollü çıktığı öğrenildi.