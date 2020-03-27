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3 sağlık personeline saldırmışlardı! O magandalar serbest!
Konya’da otomobilleriyle yaptıkları kazanın ardından yardımlarına gelen 112 Acil Servis'te görevli 3 sağlık personeline saldıran Hasan Rıza D. ve Ahmet S., sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemece, adli kontrol şartı getirilerek serbest bırakıldı.
3 sağlık personeline saldırmışlardı! O magandalar serbest!
27 Mart 2020 16:09 - DHA
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KONYA - Karatay ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi Gülpembe Sokak'ta geçen salı akşamı, park halindeki TIR'a çarpan otomobilde bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Çevredekiler de ambulans çağırdı. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri, yaralılardan Ahmet S.'yi sedyeyle ambulansa taşıdı. Ancak sedyedeki yaralı sağlık görevlilerine, saldırdı. Diğer yaralı Hasan Rıza D.'nin de sağlık çalışanlarına saldırdığı olaya, kazayı haber alıp olay yerine gelen ikilin yakınları da katıldı. Grup, sağlık çalışanları Zeliha Altuner (33), Mehmet Taşpınar ve Ali Rıza Çapan'ı (46) darbedip, yerlerde sürükledi. Vatandaşlar tarafından kurtarılan sağlık görevlileri, ambulans ile olay yerinden uzaklaştı, darp raporu alıp, saldırganlardan şikayetçi oldu. Öte yandan kazanın ardından yapılan kontrollerde, Hasan Rıza D.'nin 0.63 promil, Ahmet S.'nin de 1.23 promil alkollü çıktığı öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:

saglik calisanlarina siddet alkollu saldirgan

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