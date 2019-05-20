SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
'3 yaş civarındaki çocuklara da inflamatuvar bağırsak hastalıkları teşhisi konulabiliyor'
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Metin Başaranoğlu, inflamatuvar bağırsak hastalıklarının (İBH) gelişim riskinin en yaygın 15-35 yaşları arasında olduğunu belirterek, "Bununla birlikte, 3 yaş civarındaki çocuklara da bu hastalığın teşhisi konulabiliyor. Teşhisin arttığı bir diğer yaş aralığı da 50-55 yaştır. Genç ve genç erişkinlerde daha sık rastlanması stres faktörünün de bu hastalığın gelişmesinde rolü olduğunu düşündürtmektedir." dedi
'3 yaş civarındaki çocuklara da inflamatuvar bağırsak hastalıkları teşhisi konulabiliyor'
20 Mayıs 2019 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz


Prof. Dr. Başaranoğlu, 19 Mayıs Dünya İnflamatuvar Bağırsak Hastalıkları Günü dolayısıyla AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

İBH'yi, "nedeni tam olarak anlaşılamamış ancak genetik zeminde çevresel faktörler ve mikrobiyota etkileşimiyle geliştiği düşünülen sindirim sistemi kanalının kronik iltihabı" şeklinde tanımlayan Başaranoğlu, bu iltihabın sindirim kanalı boyunca ağızdan anüse kadar herhangi bir yerde ortaya çıkabildiğini aktardı.

Başaranoğlu, İBH'nin ülseratif kolit ve Crohn hastalığı olmak üzere iki türü olduğunu dile getirerek, uzun süredir hastalığın nedeniyle ilgili ortaya birçok teori atıldığını ancak basit bir açıklama bulunamadığını, mısır şurubundan elde edilen früktoz (Rafine şeker), pastörize süt, dondurulmuş besin tüketimi, diş macunu kullanımı, çocukluk çağında sık antibiyotik kullanımı, bakteriyel ve virüs hastalıklarının İBH'nin nedenleri arasında gösterilebildiğini vurguladı.

Metin Başaranoğlu, "Ancak hastalığın nedeninin bu kadar basit olmadığı da düşünülmektedir. Araştırıcılar, bireysel genetik yatkınlık ve bağışıklık sistemiyle çevrenin özellikle de bağırsak mikrobiomasının bir şekilde bir araya gelerek İBH'ya neden olduğuna inanmaktadır." diye konuştu.

 İBH'nin belirtilerine dikkat 

Prof. Dr. Metin Başaranoğlu, İBH'nın iki türü içinde hastalık seyrinin vakadan vakaya değişkenlik gösterdiğini, kimi hastada hayatında sadece bir kez alevlenme dönemi olurken, kimi hastada daha sık alevlenmeler olabildiğini, Crohn hastalığında karın ağrısı, kilo kaybı, ishal, halsizlik ve bitkinlik yakınmaları ön plandayken, ülseratif kolitte kanlı, mukuslu dışkılama şikayetlerinin olduğunu kaydetti. 

Her iki durum için de halsizlik, kilo kaybı, hafif düzeyde ateş yüksekliği, karında şişlik, kabızlık, kramp gibi değişik yakınmaların da söz konusu olabileceğini dile getiren Başaranoğlu, çocuklarda, büyüme ve gelişme geriliğinin Crohn hastalığının ilk belirtisi olabileceğini söyledi.

Başaranoğlu, şikayetlerin her zaman sindirim sistemiyle ilgili olmayabileceğine de işaret ederek, bel, eklem ağrıları, göz ve cilt ile ilgili bağırsak dışı yakınmaların, hatta karaciğer ve safra yolları rahatsızlıklarının da İBH'nin belirtileri olabileceğini söyledi.

Genellikle İBH ve İrritabl Bağırsak Sendromu'nun (İBS) birbirine karıştırıldığını, genellikle benzer belirtiler gösterebildiğini, test ve muayene yoluyla İBH ve İBS arasında ayrım yapılabildiğini aktaran Başaranoğlu, şöyle devam etti:

"Ancak bu durum, İBH'li hastaların hiçbirinin aynı zamanda İBS'li olmadığı anlamına gelmez. Çalışmalar, Crohn hastalığı teşhisi konulan kişilerin yüzde 57'sinde ve ülseratif kolitli hastaların üçte birinde aynı zamanda İBS benzeri bulgular olduğunu ortaya koyuyor. İBH gelişim riskinin en yaygın olduğu yaş aralığı 15-35 yaşları arasıdır. Bununla birlikte, 3 yaş civarındaki çocuklara da bu hastalığın teşhisi konulabiliyor. Teşhisin arttığı bir diğer yaş aralığı da 50-55 yaştır. Genç ve genç erişkinlerde daha sık rastlanması stres faktörünün de bu hastalığın gelişmesinde rolü olduğunu düşündürtmektedir. Ülseratif kolit kadın ve erkeklerde eşit olarak görülüyorken, Crohn hastalığına kadınlarda biraz daha sık rastlanılıyor. İshal, dışkıda kan, sıkışma hissi ile birlikte dışkılama ihtiyacı, kramp biçiminde karın ağrısı, hızlı kilo kaybı, kabızlık, sürekli bitkinlik ve halsizlik, ateş yüksekliği, dışkı değişiklikleri ile birlikte eklem ağrısı, cilt döküntüsü durumlarında mutlaka bir gastroenteroloji uzmanına gidip tetkik yaptırılması gerekiyor."

"İBH tedavi ve takibi, uzun süreli bir iş birliği gerektirir"

Prof. Dr. Metin Başaranoğlu, global olarak İBH'nin, gelişmekte olan ülkelerden ziyade endüstrileşmiş toplumlarda meydana gelme eğiliminde olduğunu belirterek, "Araştırmalara göre hastalığın en fazla görüldüğü Avrupa'da her 100 bin kişiden 505'inin ülseratif kolit, 322'sinin ise Crohn hastası olduğu anlaşılıyor. Ülkemizde ise 2009'da yayımlanan İnflamatuvar Barsak Hastalıkları Derneği verilerine göre her yıl 100 bin kişiden 4,4'üne ülseratif kolit, 2,2'sine de Crohn hastalığı teşhisi konmakta." diye konuştu. 

İBH'li hastaların beslenmesine ilişkin, "Hastalığa neden olabilecek, klinik bulguları kötüleştirebilecek veya klinik olarak rahatlamaya neden olabilecek kesin bir diyet önerisi yapılamamaktadır." diyen Başaranoğlu, şunları kaydetti:

"Genel kural olarak hastalar tolere edebildiği ölçüde herhangi bir kısıtlamaya gerek yoktur ancak aktif dönemde göreceli olarak laktoz intoleransı olabilir, bu dönemde süt ve süt ürünlerini aldıklarında ishal olabilirler. Bu dönemde süt ve süt ürünleri kısıtlanır. Kırmızı et, işlenmiş et, aşırı ölçüde proteinli gıdalar sülfit içerdiklerinde klinik tabloda ağırlaşma veya aktifleşme riskinde artmaya neden olur. Devamlı hastalık dönemlerinde hastanın beslenmesi bozulur kilo kaybı ile birlikte vitamin, mineral ve eser element eksikliği görülebilir. Bu durumda hastanın beslenmesi mutlaka bir gastroenterolog ve diyet uzmanı tarafından planlanmalıdır."

Prof. Dr. Başaranoğlu, İBH tedavi ve takibi, hastayla doktor arasında uzun süreli bir iş birliğini gerektirir. Doktorlar tedavi önerileri yapar ve hasta neyin işe yarayıp neyin yaramadığı üzerine geri bildirimlerde bulunur. Birlikte problemleri ve hedefleri tam olarak tespit edip sonrasında ne yapılacağı konuşulur. Görüldüğü gibi bu bir takım çalışmasıdır. Çünkü İBH'yı yönetmenin tek bir doğru yolu yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Anahtar Kelimeler:

inflamatuvar bagirsak hastaligi metin basaranoglu bezmialem vakif universitesi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
Dünya Sağlık Örgütü Uluslararası Af Örgütü kadına şiddet doktor avukat sinüzit menenjit Hayati Kale doktora Yükseköğretim Kurulu Naci Gündoğan omurilik pili Pamukkale Üniversitesi Ercan Lütfi Gürses kadına şiddet Türk Tabipler Birliği diyarbakır barosu Dünya Sağlık Örgütü sağlık Asamblesi ağrı tedavisi İlker Solmaz Ayşegül Ketenci Bülent Atilla Ankilozan Spondilit Ailesel Akdeniz Ateşi Dokuz Eylül Üniversitesi kanser brokoli brüksel lahanası onkoloji Pier Paolo Pandolfi Sağlık Bakanlığı münhal kadrolar kura takvimi ambulans Erol Kesim Ankara Üniversitesi İnflamatuvar bağırsak hastalığı Metin Başaranoğlu Bezmialem Vakıf Üniversitesi Türk Kızılay Kerem Kınık obezite işlenmiş gıda ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü hipertansiyon Türk Kardiyoloji Derneği Mustafa Kemal Erol kanser tedavisi kemoterapi Esra Demirdöğen Fatih Mehmet Emen
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer
24/05-25/05 Marmara Odyoloji Günleri-2019 DİĞER İSTA
25/05-25/05 Vaskülitlere Multidisipliner Yaklaşım ROMATOLOJİ İSTA
25/05-26/05 MS'de Sağlıklı Yaşam Sempozyumu NÖROLOJİ İZMİ
30/05-31/05 5.Nadir Görülen Hastalıklar Sempozyumu NÖROLOJİ İSTA
26/05-01/06 Hastane İnfeksiyonları Eğitim Programı 2019 ACİL TIP ANTA
12/06-14/06 37. Zeynep Kamil Jineko-Patoloji Kongresi KADIN... İSTA
13/06-15/06 9. Solunum Zirvesi GÖĞÜS... ISPA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.