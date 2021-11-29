30 bin feette hayat kurtaran doktor o anları anlattı

Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul-Antalya seferini yapan tarifeli uçağında kalp krizi geçiren yolcuya ilk müdahaleyi yapan doktorlardan Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, meslektaşlarıyla beraber hayat kurtardıkları için çok mutlu olduğunu söyledi.

Önceki gün, İstanbul'dan Antalya'ya giden THY uçağında yolculardan Salih Uyguner sefer sırasında rahatsızlandı. Durumunu kabin ekibine bildiren yolcunun kalp krizi geçirdiğinin anlaşılması üzerine kaptan pilot anonsla uçakta doktor olup olmadığını sordu. Anons üzerine uçakta bulunan 4 doktor kalp krizi geçiren yolcunun yanına gitti.

Durumu giderek ağırlaşan yolcuya doktorlar hemen müdahale etti. Kaptan pilot, bu sırada Antalya Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek hastanın durumu hakkında bilgi verdi ve uçağın park yerine ambulans istedi.

Uyguner, uçağın Antalya Havalimanı'na inişinin ardından ambulansla götürüldüğü hastanede tedavi altına alındı.

Bir kongreye gitmek için bulunduğu uçakta rahatsızlanan yolcuya müdahale eden doktorlar arasında yer alan Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Akkoyunlu, yaşananları AA muhabirine anlattı.

"Hastanın yanına gittiğimde bilinci kapalıydı"

İstanbul’dan hareket ettikten bir süre sonra olayın yaşandığını belirten Akkoyunlu, bir yolcunun fenalaştığı, uçakta doktor olup olmadığı yönünde anons yapıldığını söyledi.

Müdahale sırasında hastanın kalbinin durduğunu fark ettiğini dile getiren Akkoyunlu, "Hastanın yanına gittiğimde bilinci kapalıydı. Hastanın genel durumu bozulup bilinci tamamen kapanınca koltukların arasından daha geniş bir alana taşıdık. Uçakta benimle birlikte 4 doktor vardı." dedi.

Müdahalenin ardından hastanın hayata döndüğünü anlatan Akkoyunlu, “Hastayı entübe ettik. Müdahaleden sonra hastanın kalbi yeniden çalışmaya başladı, solunum yeniden geldi. Kalp masajıyla beraber hasta çok şükür hayata döndü. Bizim için de çok mutlu bir andı.” diye konuştu.

Müdahale ettikleri Salih Uyguner’in oğlunun teşekkür için elektronik posta gönderdiğini de belirten Akkoyunlu, bu durumun kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Prof. Dr. Akkoyunlu, “Olayı unuttuk, ertesi gün sabah uçakta kalbi duran hastanın oğlunun teşekkür mailiyle karşılaştım. Bu benim için inanılmaz bir olaydı” ifadelerini kullandı.

Benzer bir olayda mahkemelik oldu

Bu duruma benzer bir olayı Iğdır’da da yaşadığını, hastanın vefat etmesi üzerine yakınları tarafından açılan dava nedeniyle mahkemelik olduğunu aktaran Akkoyunlu, bu davanın 5 yıl sürdüğünü ve 1 gün tutuklu kaldığını anlattı.

Uçakta rahatsızlanan yolcuya müdahale sırasında geçmişte yaşadıklarının aklına geldiğini fakat durumun ciddi olduğunu fark edince düşünmeden müdahale ettiğini ifade eden Akkoyunlu, “Meslek olarak hayat ve ölüm arasında bir noktada duruyoruz. Özellikle özlük haklarının zayıf olması ve mahkemeye açık olan kısmı sağlık çalışanlarını biraz daha yıpratıyor ve benzer olaylara müdahale konusunda tereddütte bırakıyor.” şeklinde konuştu.