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30 bin feette kalp krizi geçiren yolcuyu doktorlar hayata döndürdü
İSTANBUL-Antalya seferini yapan Türk Hava Yolları (THY) ait yolcu uçağında bulunan ve kalp krizi geçiren Salih Uyguner adlı yolcuyu uçakta bulunan 3 doktor hayata döndürdü. 30 bin feette Uyguner'e yapılan müdahale cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
30 bin feette kalp krizi geçiren yolcuyu doktorlar hayata döndürdü
27 Kasım 2021 17:32 -
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Dün İstanbul-Antalya seferini gerçekleştiren THY uçağında Salih Uyguner adlı yolcu uçak havalandıktan bir süre sonra kötü hissettiğini kabin ekiplerine bildirdi. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan yolcuya ilk müdahale kabin ekipleri tarafından yapılırken, daha sonra uçağın kaptan pilotu anons yaparak uçakta doktor olup olmadığı sordu.

Anons üzerine uçakta bulunan 3 doktor kalp krizi geçiren yolcunun yanına geldi. Durumu daha da ağırlaşan yolcuya doktorlar müdahale etti ve Salih Uyguner hayata döndürüldü.

Bunun üzerine uçağın kaptan pilotu Antalya Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek hastanın durumu hakkında bilgi verdi ve park yerine ambulans talep etti. Uçak sorunsuz bir şekilde Antalya Havalimanı'na iniş yaparken, Salih Uyguner, hastaneye kaldırıldı.

30 bin feette Uyguner'e yapılan müdahale cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Söz konusu olaydaki doktorlardan birinin Prof.Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu olduğu ortaya çıktı. Akkoyunlu sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulundu.

Günübirlik Antalya'ya gidiyorum. Eşim sabah sabah "yanına yedek pantol al dedi" *Ne olabilir ki" dedim. 30 dak önce uçakta doktor anosu yapıldı. Hastanın başına gittim kalbi durmuş. 5 dak masaj ve 1 kez şokladık. Dizimde ıslaklık hıssetim. Hastanın kusmuğu ve kan.

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