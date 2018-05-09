30 yıl boyunca kullanılacak tanı kılavuzunda Türk bilim adamının imzası

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), dünya tıbbının 30 yıl boyunca kullanacağı Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırılması (ICD-11) tanı kılavuzu için dünya genelinde her bir tanı için 10 bilim adamı seçti. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murad Atmaca da takıntı bozuklukları ve ilişkili bozuklukların tanı ölçütlerinin belirlenmesi kapsamında Türkiye, Orta Doğu ve Doğu Avrupa’yı temsilen 10 kişilik ekipte yer aldı. 2013 yılında başlayan çalışmaların sona erdiğini ve tanı kılavuzunun Haziran ayı içerisinde yayınlanacağı öğrenildi.

4 yıldır devam eden çalışmanın sonuna geldiklerini belirten Prof. Dr. Murad Atmaca, “Dünya Sağlık Örgütü, hastalıkların uluslararası sınıflandırılmasıyla ilgili bir kılavuz çıkarıyor. En son kılavuz ICD- 10 ismi ile 1990 yılında çıkmış. Şimdi yeni bir tanı kılavuzu ICD-11 çıkıyor. ICD-12 ise 2050 yılında çıkacak. Bu ayın sonunda Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayınlanacak olan tanı kılavuzu içerisindeki çalışmalarda bulundum. 'Obsessive-Compulsiv’ bozukluk dediğimiz, takıntı bozukluğu ve ilişkili bozukluklar temel tanı gurubunu tanı kriterlerini belirledik. Bu tanı kılavuzu 30 yıl boyunca kullanılacak. Türkiye’yi, Orta Doğuyu ve Doğu Avrupa’yı temsilen dünyadan 10 kişilik ekipte yer aldım” dedi.

“Kılavuzda alışveriş hastalığı yer almayacak”

Grupların her hastalık için ayrı olduğunu aktaran Atmaca, “Amerika, Avrupa, Asya ve Güney Afrika’dan bir iki isim derken dünyanın değişik yerlerinden temsilen alınan isimlerden biri olarak bu çalışmaları yürüttük. Tanı ölçütlerini belirledik. Bazı tanıların ölçütlerini değiştirdik. Yeni tanılar ekledik. Mesela alışveriş hastalığı yeterli kanıt oluşmadığı için tanı gurubu haline gelmeyecek. Bu kılavuzda alışveriş hastalığı yer almayacak. İnternet bağımlılığı da yeterli kanıt oluşmadığı için yeni bir tanı olmadı. Sadece internetle ve online sitelerle ilgili küçük bir yeni tanı oluşturuldu. Oda internette gereğinden fazla uygunsuz davranışlarda bulunma bozukluğu diye bozukluk. Kılavuzun 30 yılda bir güncellenmesinin nedeni, kültürel faktörler, dünyanın gelişimi, insanların birbirinden etkilenmesi ve teknolojini değişimidir. Bu nedenle Dünya Sağlık Örgütü de teşhislerde yenilenme ihtiyacı hissediyor” diye konuştu.