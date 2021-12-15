30 yıl önce öğrencisi olduğu fakülteye dekan oldu

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi (TÖTM) Başhekimliğini 3 yılı aşkın süredir yürüten Prof. Dr. Ali Beytur, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığına atanması nedeniyle görevi Prof. Dr. Mahmut Durmuş’tan devir aldı. Beytur, Durmuş’a hizmetlerinden dolayı çiçek buketi takdim etti.

Beytur yaptığı açıklamada, “Bugün, otuz yıl önce öğrencisi olarak adım attığım İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne dekan olarak atandım. Bu vesileyle, yetişmemde emeği geçen tüm hocalarıma tekrar şükranlarımı arz ederim. Görevi devraldığım kıymetli hocam Prof. Dr. Mahmut Durmuş ve ekibine de teşekkür eder, bundan sonraki yaşamlarında esenlikler dilerim. Bu atamanın bir diğer özelliği de fakültemize ilk kez İnönü Tıp mezunu bir dekan atanmasıdır” dedi.