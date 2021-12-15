Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
30 yıl önce öğrencisi olduğu fakülteye dekan oldu
Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Ali Beytur atandı. Beytur, 30 yıl önce öğrencisi olduğu Tıp Fakültesi'ne dekan oldu.
30 yıl önce öğrencisi olduğu fakülteye dekan oldu

Prof. Dr. Ali Beytur

15 Aralık 2021 11:14 - İHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi (TÖTM) Başhekimliğini 3 yılı aşkın süredir yürüten Prof. Dr. Ali Beytur, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığına atanması nedeniyle görevi Prof. Dr. Mahmut Durmuş’tan devir aldı. Beytur, Durmuş’a hizmetlerinden dolayı çiçek buketi takdim etti.

Beytur yaptığı açıklamada, “Bugün, otuz yıl önce öğrencisi olarak adım attığım İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne dekan olarak atandım. Bu vesileyle, yetişmemde emeği geçen tüm hocalarıma tekrar şükranlarımı arz ederim. Görevi devraldığım kıymetli hocam Prof. Dr. Mahmut Durmuş ve ekibine de teşekkür eder, bundan sonraki yaşamlarında esenlikler dilerim. Bu atamanın bir diğer özelliği de fakültemize ilk kez İnönü Tıp mezunu bir dekan atanmasıdır” dedi.

Anahtar Kelimeler:

prof dr ali beytur bashekim malatya inonu universitesi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
People
5
1) opr (opr)
15.12.2021 12:01:57
HEKİMLER GREVDEYKEN sayın editör bu habercilikmi acaba HEKİMSEN
People
10
2) erdal kaya (tıp doktoru)
15.12.2021 11:30:31
bu habermi şimdi?
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.