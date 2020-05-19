30 yıllık bir uzman hekimin isyanı: Tavandan değil de herkese 2 kat maaş deseydiniz!

30 yıldan beri hastanelerde görev yapan bir uzman doktorun Medimagazin'e gönderdiği mesaj:

Hükümetimiz sağolsun biz sağlık çalışanlarını teşvik için 3 ay boyunca ek ödemeleri tavandan vereceğini duyurdu.

Daha sonra Sağlık Bakanlığımız bu ödemeyi virüs bulaşıyla ilgili olarak belli oranlara bağladı. Bunun uygulamasını da başhekimlere bıraktı.

Ancak bu durum pek çok haksız-adaletsiz uygulamayla sağlık personeli arasında fitneye neden oldu.

Hemşire, hekim, hizmetli arasında virüs bulaş riski ile alakalı olmayan, birbiri içinde bile adaletsiz dağılımlar hiç iyi olmadı. Umarım bu durum mayıs ayında son ay olsa da düzeltilir.

HALBUKİ TÜM SAĞLIK ÇALIŞANLARI 3 AY MAAŞLARININ İKİ KATI ÜCRET ALACAK ŞEKİLDE ÖDEME YAPILSA DAHA MANTIKLI OLURDU.