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30 yıllık doktor avukat oldu! Şimdi de felsefe eğitimine devam ediyor
Gaziantep'te 30 yıldır doktorluk mesleğini sürdüren ve mali müşavir de olan Cengiz Bayram, hayali olan hukuk fakültesini tamamlayarak avukatlık ruhsatını aldı
30 yıllık doktor avukat oldu! Şimdi de felsefe eğitimine devam ediyor
27 Eylül 2018 - AA
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Gaziantep Barosunda düzenlenen törende, hukuk fakültesini bitirip stajını tamamlayan çocuk doktoru ve mali müşavir Cengiz Bayram, avukatlık yemininin ardından ruhsatını Gaziantep Barosu Başkanı İskender Kahraman'dan aldı.

Bayram, gazetecilere yaptığı açıklamada, hukukçu olmanın sevincini yaşadığını belirterek, "En büyük idealim hukukçu olmaktı. Bu ruhsatla da tamamlamış olduk. Özgürlük ve sağlık insan için en önemli kavramlardır. İkisinin de temsilcisi olmak bana ayrı bir mutluluk veriyor. Heyecanlı değil de çok sevinçliyim." diye konuştu.

Bayram, "Zaman bulabildiniz mi?" sorusuna da "İnsan sevdiği her şey için vakit bulabiliyor" yanıtını verdi.

Eğitimini hep sürdürdüğünü dile getiren Bayram, 5 yıl önce mali müşavir olduğunu, şimdi de avukatlık mesleğine ilk adımı attığını ve açık öğretimde felsefe okumaya devam ettiğini ekledi.

Törende, Bayram'ı yakınları ve sağlık çalışanları yalnız bırakmadı.

Anahtar Kelimeler:

avukat hekim cengiz bayram

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