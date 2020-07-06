32 ülkeden 239 bilimadamından DSÖ'ye mektup: Virüs havada asılı kalıyor

Konuyla ilgili haber New York Times gazetesinde yer aldı. Dünya Sağlık Örgütü’ne yazılan açık mektupta 32 ülkeden 239 bilimadamının imzası bulunuyor.

Mektupta havadaki küçük parçacıkların insanlara bulaşabileceği vurgulanıyor.

WHO, virüsün esasen kişiden kişiye damlacıkların burun ya da ağızdan öksürük, hapşırık ya da konuşma yoluyla çıkması sonucu bulaştığını belirtiyor.

Örgüt, bu konudaki sorulara henüz yanıt vermedi.

Ancak WHO’ya bilim adamları tarafından yazılan açık mektupta delillerin havadaki daha küçük parçacıkların da insanlara bulaşabildiğini gösterdiği belirtildi.

Bilim adamları mektupta virüsün hapşırık ya da öksürük sonrası çıkan büyük damlacıklarla havada dolaşarak ya da bir oda boyunca dolaşabilen daha küçük damlacıkların solunmasıyla bulaşabildiğini; yani havadan bulaştığını kaydetti.

New York Times’ın haberine göre, Dünya Sağlık Örgütü virüsün havadan bulaştığına dair kanıtın inandırıcı olmadığını belirtiyor.

Gazeteye konuşan Dünya Sağlık Örgütü’nden Dr. Benedetta Allegranzi, son aylarda hava yoluyla bulaşmanın mümkün olabileceğini birkaç defa açıkladıklarını, ancak bunun kesin kanıtlarla desteklenmiş bir durum olmadığını kaydetti.

Mektubun gelecek hafta bilimsel bir dergide yayınlanması bekleniyor.