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3600 ek gösterge için ilk değerlendirme toplantısı yarın
Hükümet ve Memur-Sen, 3600 ek gösterge gündemiyle ilk değerlendirme toplantısını yarın yapacak. Toplantıda, hazırlanan çalışmalara dair sunum yapılması ve Memur-Sen'in görüşlerinin alınması bekleniyor.
3600 ek gösterge için ilk değerlendirme toplantısı yarın
15 Şubat 2022 11:39 - AA Özcan Yıldırım
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Hükümet ve Memur-Sen, 3600 ek gösterge gündemiyle ilk değerlendirme toplantısını yarın yapacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, yüz binlerce kamu çalışanının merakla yasalaşmasını beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesinde süreç hızlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bir süredir Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı koordinasyonunda yürüttüğü düzenleme, şekillenmeye başladı.

Memur maaşlarına, emekli aylıklarına ve emekli ikramiyelerine etki edecek düzenlemenin görüşüleceği ilk değerlendirme toplantısı yarın yapılacak.

Mayıs ayında Meclis gündemine gelecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığında ve Bakanlığın ev sahipliğindeki toplantıya, Memur-Sen yönetiminin yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü yetkilileri katılacak.

3600 ek gösterge düzenlemesine dair sunumunun yapılacağı toplantıda, Memur-Sen'in görüşlerinin de alınması bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, daha önce yaptığı açıklamada, 3600 ek gösterge düzenlemesinin mayıs ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine geleceğini söylemişti.

Ek gösterge, unvan ve derecelere göre farklılık gösteriyo​​​​​​​r​​​​​​​

Memurların aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi olan ek göstergenin yüksek olması, emekli aylığı ve ikramiyesinin yüksek olması anlamına geliyor.

Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor.

Anahtar Kelimeler:

3600 ek gosterge memur-sen hukumet toplanti

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People
8
1) ali tevfik gül (hekim)
15.02.2022 16:14:37
Yılbaşında imzalanan toplu iş sözleşmesi ile hemşirelerin aylık kazancı pratisyen hekimler ile eşitlenmişti.
Ek gösterge zammı ile de hemşirelerin aylık gelirleri uzman hekimler ile eşitlenecek .
Hemşireleri ve yardımcı sağlık personellerini tebrik ederim , bizim hakkımız bu deyip söke söke alıyorlar.

People
14
2) DAHİLİ (DR.)
15.02.2022 13:36:33
Herşey iyi hoşda uzman doktorun ek göstergesi 3600, şimdi uzman doktor emeklisi hemşire emeklisiyle aynı maaşı mı alacak!!!!!!!!!!!!!!!!!!
People
13
3) Muzaffer Hekim (Emekli)
15.02.2022 13:21:52
Hekime 7200?
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