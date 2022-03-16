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3600 Ek Gösterge Komisyonu ek gösterge düzenlemesinin çerçevesini görüştü
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Bizim temel yaklaşımımız, sadece dört meslek grubu için 3600 ek gösterge yerine, tüm kamuyu içerisine alan 3600 ek gösterge ve ek göstergelerin düzenlenmesi şeklindedir.
3600 Ek Gösterge Komisyonu ek gösterge düzenlemesinin çerçevesini görüştü
16 Mart 2022 13:29 - AA Özcan Yıldırım
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Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında düzenlenen 3600 Ek Gösterge Komisyonu'nun ikinci toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Komisyon toplantısının basına kapalı olarak yaklaşık 1,5 saat sürdüğünü belirten Yalçın, şu bilgileri paylaştı:

"Toplantıda, ek gösterge düzenlemesinin çerçevesine dair teknik tartışmalar yapıldı. Bizim temel yaklaşımımız sadece dört meslek grubu için 3600 ek gösterge yerine, tüm kamuyu içerisine alan 3600 ek gösterge ve ek göstergelerin düzenlenmesi şeklindedir."

Üçüncü toplantı 10 Mayıs'ta

Toplantıda, tüm kamu çalışanlarının içerisinde yer aldığı adaletli bir düzenleme konusundaki taleplerini dile getirdiklerini aktaran Yalçın, şunları kaydetti:

"Kamudaki personel rejimi içerisinde ek gösterge sistematiğini dikkate alarak, tüm kamu çalışanlarının içerisinde kendisini bulacağı bir çerçevede, tazminat yansıtma oranlarını da alarak emekli aylığı ve emekli ikramiyelerine dokunacak şekilde bir memnuniyet üretilmesini kamu tarafıyla paylaştık. Bu anlamda kamu tarafının bir taslak çalışmasının olduğunu gördük. Bu taslak bizimle paylaşılmadı, bunun yerine bizim hizmet bazlı yaklaşımımız alınmak istendi."

Bundan sonraki süreçte 10 Mayıs'ta üçüncü kez bir araya geleceklerini aktaran Yalçın, "10 Mayıs'a kadar Konfederasyonumuzun mutfağıyla Çalışma Genel Müdürlüğü görüşerek iş belli bir yere kadar taşınacak. Çalışma Genel Müdürlüğü, hizmet kollarımızın başkanlarını ve teknik ekiplerini dinleyerek, herhangi bir boşluk olmaması için süreç yönetimi yapacak." değerlendirmesinde bulundu.

Anahtar Kelimeler:

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People
2
1) Ali Kaya (emekli hekim)
16.03.2022 17:32:56
3600 herkese verilsin, çok iyi olur ama dengeyi de koruyun ve Hekimlere istisnasız 7200 verin.. Başka türlü olmaz.
People
25
2) Onur (Hekim)
16.03.2022 15:39:15
Kısa bilgi ek gösterge 2008 sonrası işe başlayanların hi bir işine yaramıyor. Genç hekimlerin bir sorunu da bu.

Diğer yandan dikkat ediyorum sürekli Memur-Sen, Sağlık-Sen haberleri biz Medimagazini hekim dostu biliyor veya görmek istiyoruz. Aralık ayında tüm milletvekillerinin kabul ettiği düzenlemenin iptali için kim çaba sarf etti? Geçen sene yapılan toplu sözleşme ile hekimleri maaş+sabite mahkûm eden hangi sendika? 89 yaşında hekim abimiz Tıp Bayramında Atatürk Anıtı’na çelenk koymak isterken düşürülüyor haberi yok veya TTB ve hekimler 3 gündür G(ö)REV deler ama çoğunlukla görmemezlikten geliyorsunuz.

Bu yanlı tutumunuz hekimlerin gözünden kaçmıyor bilmelisiniz.
People
46
3) Postenflamatuar (Uzm.dr)
16.03.2022 15:26:02
Herkese 3600 verilecekse beni hemşire ya da teknksyen ya da laborant yapın, onları da hekim/uzman hekim yapın. 3600 en düşük gosterge olsun hatta daha da yüksek olsun. Ama onlarin ki neyse hekimin 2 -3 katı olması lazım.
Kimseye 3600 verilmesin demiyoruz, onlarınki neyse bizimki 2-3 katından aşağı olamaz diyoruz. Aynı olacaksa onları tabip bizi hemşire teknisyen yapın. Biz onların işini yapabiliriz, onların da işimizi yapabileceğinden eminim. Sizlee de eminsiniz. Emin olmasaydınız bizleri eşitlemezdiniz dimi?
People
36
4) Yaşar Bülent (Doktor)
16.03.2022 15:04:29
Yine yanlış yapıyorlar, herkese 3600 verirsen göstergenin ne anlamı kalır ?Tamam herkes aynı maaşı alsın o zaman .Ülkeye sosyalizm geldi de haberimiz mi yok?.Doktorun ek göstergesi artırılmadan bu durum düzelmez.Sorumluluk ,eğitim ve emek açısından aralarında dağlar kadar fark olan meslek gruplarına aynı maaş verilemez..Doktor işçiyle aynı maaşa hatta daha düşüğüne mahkum edilemez.Oy hesabıyla yapılan düzenlemeler herkese zarar verir..
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