3600 ek göstergede çalışmalar devam ediyor

Dün Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilerin karşısına çıkan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, gündeme ilişkin olarak önemli açıklamalarda bulundu.
"ÇALIŞMA DEVAM EDİYOR"
Kamuoyunda binlerce kişinin beklediği 3600 Ek Gösterge konusuna ilişkin bir soruyu yanıtlayan Kalın, şöyle konuştu: "İmamlar, öğretmenler, hemşireler ve polisler, dört ana kategoride 3600 ek göstergeye çıkartılmasıyla ilgili çalışma devam ediyor. Tek bir paket halinde geçirilmesi planlanıyor. Gündemden çıkarma ya da unutma söz konusu değil. Çalışma tamamlandığında sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği bu söz, kamuoyuyla paylaşılacaktır, henüz bir tarih yok..."
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|19/01-19/01
|Akciğer Kanserinde Güncel Tedaviler Sempozyumu
|TIBBİ...
|ANKA
|17/01-19/01
|Ulusal Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi
|GÖĞÜS...
|ANTA
|18/01-20/01
|İyi Klinisyenlik İçin İpuçları Toplantısı
|TIP EĞİTİMİ
|KIBR
|18/01-20/01
|TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ 40. Kış Sempozyumu
|GÖZ...
|ESKİ
|07/02-09/02
|2. Hematolojil Nadir Hastalıklar Kongresi
|HEMATOLOJİ
|KIBR
|07/02-09/02
|4. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Aile Hekimliği Kongresi
|AİLE...
|İZMİ
|08/02-09/02
|8. Atriyal Fibrilasyon Zirvesi
|KARDİYOLOJİ
|ANTA