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3600 ek göstergede çalışmalar devam ediyor
Hemşireler, öğretmenler ve polisler için dört kategoride çalışması yürütülen 3600 ek gösterge konusunda, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Kalın açıklama yaptı.
3600 ek göstergede çalışmalar devam ediyor
16 Ocak 2019 -
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Dün Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilerin karşısına çıkan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, gündeme ilişkin olarak önemli açıklamalarda bulundu.

"ÇALIŞMA DEVAM EDİYOR"
Kamuoyunda binlerce kişinin beklediği 3600 Ek Gösterge konusuna ilişkin bir soruyu yanıtlayan Kalın, şöyle konuştu: "İmamlar, öğretmenler, hemşireler ve polisler, dört ana kategoride 3600 ek göstergeye çıkartılmasıyla ilgili çalışma devam ediyor. Tek bir paket halinde geçirilmesi planlanıyor. Gündemden çıkarma ya da unutma söz konusu değil. Çalışma tamamlandığında sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği bu söz, kamuoyuyla paylaşılacaktır, henüz bir tarih yok..."

 

Anahtar Kelimeler:

3600 ek gosterge

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3
1) lab tek (lab tek)
16.01.2019 15:10:37
sadece hemşirelere verilirse o zaman vay sağlık senin haline üyelikten istifalar tavan yapar. o zaman sağlık sen de yetki ,metki kalmaz şimdi onlar düşünsünnnnn. yapılması gereken 1 derece kademeye düşen herkese 3600 ek gösterge verilmelidir veya 2200 derecede olanlar 3600 olmalıdır veya yüzbinlerce askerlere yapılan düzenleme bizlere de yapılmalıdır okul türü bölüm türü meslekle ilgili olmaksızın gözetilmeksizin askerlere 3600 verilmişti bizlerede tüm lisans mezunlarına ayrım gözetilmeksizin 3600 ek gösterge yapılmalıdır kısacası bırakın bu durumu sağlık sen düşünsün bu tasarı sadece hemşirelere ve toplum sağlığı saglık memurlarına çıkarsa onlarda hemşire sayıldığı için o zaman sağlık sende üye diye kimse kalmaz yetkiside biter bunu bildikleri için bırakın zamana neler yapacaklar görelim arkadaşlar.
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