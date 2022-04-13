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3600 ek göstergede mayıs hazırlığı
Mayıs sonu için tarih verilen 3600 ek gösterge konusunda mesai hızlandı. Yapılan görüşmelerde Memur-Sen, düzenlemenin tüm meslek gruplarını kapsamasını istiyor.
3600 ek göstergede mayıs hazırlığı
13 Nisan 2022 09:45 - Yeni Şafak
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Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, hükümetin mayıs sonu için tarih verdiği 3600 ek gösterge konusunda sendika-bürokrasi düzeyinde trafik hızlandı. Hükümetin ve yetkili sendika Memur-Sen’in görüştüğü 3600 ek göstergenin 3’üncü toplantısı 10 Mayıs’ta yapılacak. Üçüncü toplantı öncesi ise çalışmalarını tamamlayan Memur-Sen’in taleplerine ilişkin Çalışma Genel Müdürlüğü’nde bir sunum gerçekleştirdiği öğrenildi.

Kamudaki herkesi kapsasın

Hemşirelere 14 Mart’ta verilen müjdenin ardından gözler diğer meslek gruplarına çevrildi. Sendika yetkililerin 3600 ek göstergenin belirli meslek grupları ile sınırlı kalmamasını ve kamuda çalışan her meslek grubunu kapsamasını talep ettiği bakanlığın da bu talebe olumlu baktığı belirtiliyor.

Maaşlarda olan yansıtma oranı, ek göstergedeki unvanların korunması, 2200-3600 arası ek göstergede olanların arasındaki makasın düzenlenmesinin de yapılan sunumda yer aldığı kaydedildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin daha önce yaptığı açıklamada 3600 ek gösterge konusunda ‘’Ümidimiz mayıs ayında çalışma tamamlanacak ve Meclis’e intikal ettirilecek’’ demişti.

Anahtar Kelimeler:

3600 ek gosterge memur-sen sendika mayis

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5
1) Giray Ataman (Hekim)
13.04.2022 16:25:00
3600 verilsin ama denge de korunsun, Bürokrat 8000-9000 alacak deniyor. Onlarda makam tazminatı + temsil tazminatı var zaten? Hekimlere 7200 verilsin. 14 Mart geçeli bir ay oldu, verilen sözler neden tutulmuyor? Aralık başında bir Önerge geçti meclisten, neden uygulanmıyor? Neden bekliyor, kim engelliyor? Cek cak kuru kalabalığı bitsin artık.
People
14
2) öy (dr)
13.04.2022 12:11:10
Doktorların talebi 7200 değil miydi?
Diğer vaatleri unutmadık, ama unutursak da şaşırmam.
People
31
3) Osman Emral (hekim)
13.04.2022 10:04:05
Ek gösterge falan derken bizim özlük haklarımız gümbürtüye gitti. Sn bakan da ölü taklidi yapıyor. Yakışır.
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