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3600 ek göstergeden sonra maaş ve ikramiyeler ne kadar artacak?
Maliye Bakanı Naci Ağbal: - "Yapacağımız düzenlemeyle polisimizin, öğretmenlerimizin, hemşirelerimizin, din görevlilerimizin ve idarecilerimizin emeklilik ek göstergelerini 3600'e çıkaracağız"
3600 ek göstergeden sonra maaş ve ikramiyeler ne kadar artacak?
04 Haziran 2018 -
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Maliye Bakanı Naci Ağbal, yapacakları düzenlemeyle polis, öğretmen, hemşire, din görevlileri ve idarecilerin emeklilik ek göstergelerini 3600'e çıkaracaklarını belirterek, "Düzenlemeden, halihazırda bu görevlerden emekli olmuş vatandaşlarımız da yararlanacak." dedi.

Bakan Ağbal, AA muhabirine, polis, öğretmen, hemşire, din görevlileri ve idarecilerin emeklilik ek göstergelerinin 3600'e çıkarılmasına ilişkin değerlendirmede bulundu. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, seçim beyannamesini açıklarken büyük bir müjde verdiğini hatırlatan Ağbal, yapacakları düzenlemeyle bu görevlerdeki memurların emeklilik ek göstergelerinin 3600'e çıkarılacağını söyledi. 

Ağbal, "Yapacağımız düzenlemeden yaklaşık 1,5 milyon civarında memur ve emeklimiz yararlanacak. Söz konusu düzenlemeden emeklilerimizin dul ve yetimleri de istifade edecek yani bu düzenlemeden sadece bundan sonra emekli olanlar değil, halihazırda bu görevlerden emekli olmuş vatandaşlarımız da yararlanacak. Böylece, bu görevlerden mevcutta emekli olan ve bundan sonra olacak kamu görevlilerimizin maaşları önemli oranda artacak." diye konuştu. 

 

- Maaş ve ikramiyeler ne kadar artacak?

Kamu görevlilerinin emeklilik maaşı ve ikramiyesinin ne kadar artacağına ilişkin de bilgi veren Ağbal, şunları kaydetti:

"Birinci dereceden ve 30 yıl çalışarak emekli olan polisimizin fiili hizmet zammı da dikkate alınarak hesaplanacak emekli aylıkları 637 lira, emekli ikramiyeleri 27 bin 13 lira artacak. Birinci dereceden ve 30 yıl çalışarak emekli olan öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin ise emekli aylıkları 569 lira, emekli ikramiyeleri 20 bin 516 lira artacak. Söz konusu hesabı 25 yıla göre yapacak olursak da birinci dereceden ve 25 yıl çalışarak emekli olan polisimizin fiili hizmet zammı da dikkate alınarak hesaplanacak emekli aylıkları 592 lira, emekli ikramiyeleri 22 bin 739 lira yükselecek. Birinci dereceden ve 25 yıl çalışarak emekli olan öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin ise emekli aylıkları 533 lira, emekli ikramiyeleri 17 bin 97 lira artacak."

Anahtar Kelimeler:

3600 hemsire maas ikramiye naci agbal

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People
25
1) Hürriyet (Dr)
04.06.2018 16:18:33
Lütfen çalışmayın. Hekim herhangi bir işte başarılı olur. İnanın şimdi başka bir işe başlasanız 2 yıl sonra patron olursunuz. Lütfen artık oy almak için sizi kullanan politikalara alet olmayın.
People
21
2) muhiddin göç (uz.dr.)
04.06.2018 15:27:25
Doktorların emeklilik maaşlarındaki iyileştirme 14 marta kadar yetiştirilecek.Bunu bildiğimiz için sormaya gerek duymuyoruz.
People
7
3) dr (dr)
04.06.2018 13:52:24
benimki 2200 (10 yıllık hekim 5 yıllık uzman ) .hangi hekiminki 3600 müş????
People
1
4) SİNAN ÇELİK (MEMUR- VERİ HAZIRLAMA KONT.İŞLT.)
04.06.2018 13:43:49
- Ben 657 Sayılı kanuna göre Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosunda 33 yıl hizmetimle halen bir kamu kuruluşunda çalışıyorum. Yüksek okul Mezunuyum. 3.Derece kadroda olup, 1.derecenin 4. kademesinde maaş almaktayım.
- Verilecek olan 3600 ek göstergeden faydalanacak mıyım.?
Saygılarımla
People
4
5) SİNAN ÇELİK (MEMUR- VERİ HAZIRLAMA KONT.İŞLT.)
04.06.2018 13:41:41
- Ben 657 Sayılı kanuna göre Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosunda 33 yıl hizmetimle halen bir kamu kuruluşunda çalışıyorum. Yüksek okul Mezunuyum. 3.Derece kadroda olup, 1.derecenin 4. kademesinde maaş almaktayım.
- Verilecek olan 3600 ek göstergeden faydalanacak mıyım.?
Saygılarımla
People
41
6) Kafamda (Deli Sorular)
04.06.2018 13:29:18
Yıpranma halloldu şimdi 3600 ile oyalanın seçime kadar.
Hekimle hemşire din görevlisi ek gösterge aynı mı olacak?
Hekimlere yok mu artış sayın bakan?
Bazen soruyorum 16 yıldır kim iktidar?
People
52
7) teneke doktor (doktor)
04.06.2018 12:54:26
doktoru, teneke yaptınız. gelen vuruyor giden vuruyor.
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