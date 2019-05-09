‘3600 sadece belli branşları değil tüm sağlık çalışanlarını kapsamalı’

Sağlık-Sen web adresinden yaptığı yazılı açıklamada sağlık çalışanlarının da en önemli gündem maddelerinden birisi 3600 ek gösterge sürecinin henüz netleşmemesinin sağlık çalışanları arasında kafa karışıklığına neden olduğunu belirterek şu açıklamalarda bulundu:

“Öğretmen, din görevlisi, polis denildiğinde bir unvan ayrımı söz konusu değilken, sağlık çalışanları söz konusu olduğunda ise ebe, hemşire, sağlık memuru gibi ayrım yapılmaktadır. Oysa sağlık hizmetleri bir bütündür. Hemşiresinden, sağlık memuruna, ebesinden, sağlık teknisyenine kadar sağlık hizmetleri içinde görev yapan tüm branşlar aynı görev bilinciyle hareket etmektedirler.

Sağlık çalışanları mesai mefhumu gözetmeksizin 7 gün 24 saat esasına dayalı olarak fedakarca, ekip ruhu içinde insanımıza hizmet vermektedir.

Bu nedenle sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının yetkili sendikası Sağlık-Sen olarak 3600 ek göstergenin yalnızca belli branşları değil, diğer unvanlardaki tüm sağlık çalışanlarını da kapsaması gerektiğini ifade ediyoruz.”