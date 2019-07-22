SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
37 günlük bebekleri ölen aileden hastaneye 'ihmal' suçlaması
Ankara'da yaşayan Ebru-Ramazan Görgülü çiftinin bebekleri Ahsen Ada, öksürük ve yüksek ateş şikayetiyle götürüldüğü hastanede muayene edilerek evine gönderildikten 3 gün sonra 37 günlükken yaşamını yitirdi. Ailenin şikayeti üzerine bebeğin ölümünde ihmali olduğu iddia edilen doktorlar G.Ö. ve T.D. hakkında soruşturma izni verildi.
37 günlük bebekleri ölen aileden hastaneye 'ihmal' suçlaması
22 Temmuz 2019 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

ANKARA-Ev kadını Ebru (27) ve apartman görevlisi eşi Ramazan Görgülü'nün (28) üç çocuklarından en küçüğü 34 günlük Ahsen Ada, geçen 20 Mart'ta aşı yapıldıktan 3 gün sonra 23 Mart'ta rahatsızlandı. Çift, öksürük ve yüksek ateş şikayetiyle bebeklerini Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi acil servisine götürdü. Burada doktor G.Ö. tarafından muayene edilen Ahsen Ada, iddiaya göre herhangi bir tahlil yapılmadan, önemli bir şeyinin olmadığı söylenerek eve gönderildi. Ertesi gün sabaha karşı rahatsızlanan Ahsen Ada, tekrar aynı hastaneye götürüldüğünde durumunun ciddi olduğu belirtilerek, Ankara'ya sevk edildi. Yolda kalbi duran minik Ahsen Ada, Doktor Sami Ulus Çocuk Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ahsen Ada, 2 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra yaşamını yitirdi.

SORUŞTURMA İZNİ VERİLDİ

Ebru ve Ramazan Görgülü çifti, bebeklerinin ölümünde Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi acil servisinde görevli doktorların ihmali olduğunu iddia ederek, savcılığa suç duyurusunda bulunurken, Şereflikoçhisar Kaymakamlığı, Ahsen Ada bebeği muayene eden doktor G.Ö. ve acil serviste görevli diğer doktor T.D. hakkında soruşturma izni verdi.

'SABAH UYANDIĞIMDA NEFES ALMIYORDU'

Anne Ebru Görgülü, kızının aşı olduktan 3 gün sonra rahatsızlandığını, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle hastaneye başvurduklarını söyleyerek şöyle konuştu:

"Doktor sadece göğsünü dinledi. Kan almadı, tahlil yapmadı, röntgen çekmedi. Bir şeyi olmadığını söyleyerek gönderdi. Bol bol anne sütü vermemizi önerdi. Gece saat başı kontrol ettim, ateşi yoktu; ama öksürüğü vardı. Sabah eşim işe gitti, ben de sevmek için kucağıma aldığımda baktım eli ayağı bomboştu. Ben o korkuyla öldü sandım, komşuları çağırdım. Hemen ambulans çağırdılar. O korkuyla anlamadım; ama nefesi çok derinden alıyormuş. Bizi hastaneye götürdüler. Orada önceki gün muayene eden doktor karşıladı bizi. Müdahale odasına aldılar, bilgi vermediler. Röntgen çektiler, kan aldılar. Büyük ihtimalle akciğerindeki enfeksiyonu gördüler; ancak bize bir şey söylemeden, önlem amaçlı Ankara'ya sevk edeceklerini söyleyerek gönderdiler."

'BİR GÜN ÖNCE ANLASALAR ÇOCUĞUM YAŞAYACAKTI'

Ankara'ya giderken ambulansta bebeğinin kalbinin durduğunu anlatan Ebru Görgülü, "Ambulansta doktor yoktu. Eşimi de ambulansa almadılar. Onun yerine sivil mesaisi bitmiş bir personeli alıp Ankara’ya götürdüler. Yolda giderken 'kalbi durdu' dediler. En yakın hastaneye götürdüler, orada müdahale yapıldı. Başka bir ambulansla Doktor Sami Ulus Çocuk Hastanesi'ne götürdüler. Acilde bütün tahlilleri yapıldı, 'yoğun bakıma alınacak' dediler. Zatürre ve menenjitten şüphelendiler. Bizim o gece evde kalmamız enfeksiyonu çok ilerletmişti. Bizi bir gün önce göndermiş olsalardı ya da anlasalardı çocuğum yaşayacaktı. 2 gün yattı yoğun bakımda sonra vefat etti" dedi.

'İHMAL OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ'

Anne Görgülü, "Adalet yerini bulsun istiyorum. İhmal olduğunu düşünüyoruz. O gün kan alınsaydı, enfeksiyonu çıkacaktı. Her şeyden önce geç kalınmayacaktı, benim kızım için çok geç kalındı. Şimdi benim kızım için otopsi isteyecekler. Bu da bizim için çok ağır. Bir tarafımız hep eksik, mutlu değiliz. Ben gereken yerlere bütün şikayetimi yaptım, ölen öldüğü ile kalmasın istiyorum" diye konuştu.

Baba Ramazan Görgülü de "Doktor ihmalinden dolayı bebeğimizi kaybettik. Çok acı bir durum. Eğer önlemler alınsaydı, gereken tahliller yapılsaydı çocuğum halen yaşıyor olacaktı" dedi.

Anahtar Kelimeler:

sorusturma sereflikochisar devlet hastanesi saglik hukuku

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
mitral kapak Prof. Dr. Mehmet Kaan Kırali kalp cerrahisi sorusturma sereflikochisar devlet hastanesi sağlık hukuku hekim doktor DRx inme Sağlık Bakanlığı Türk Eczacıları Birliği adli vaka cinsel saldırı usak egitim ve arastirma hastanesi izmir adli tip kurumu
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer
28/08-29/08 Çocuklarda Motilite Bozuklukları Sempozyumu ÇOCUK... İSTA
27/08-31/08 20. Ulusal Anatomi Kongresi ANATOMİ İSTA
05/09-08/09 6. DOD Dermatoloji Gündemi DERMATOLOJİ SAKA
12/09-13/09 SCAI Menata Mentor Course-SCAI 2019 KALP VE... İSTA
14/09-14/09 7. Multidisipliner Nöroendokrin Tümör Sempozyumu NÖROLOJİ ANKA
11/09-14/09 World Congress of Perinatal Medicine KADIN... İSTA
12/09-15/09 10. Ulusal Haseki Tıp Kongresi ve 9. Haseki Hemşirelik Sempozyumu HEMŞİRELİ... SAKA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.