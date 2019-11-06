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4 ayrı operasyonda, 100 bin lira değerinde ilaç ele geçirildi
TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince sınır kapıları ile Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gerçekleştirilen 4 farklı operasyonda, yasa dışı yollar ile Türkiye'ye sokulmak istenen 100 bin lira değerinde ilaç ele geçirildi.
4 ayrı operasyonda, 100 bin lira değerinde ilaç ele geçirildi
06 Kasım 2019 - DHA
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Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Suriye’den Türkiye’ye giriş yapmak üzere Öncüpınar Gümrük Kapısına gelen otomobil riskli olarak değerlendirilerek x-ray taramasına sevk edildi. Yapılan tarama sonucunda araçta şüpheli yoğunluğa rastlanıldı. Aracın olağan dışı yoğunluk gözlenen simit şeklindeki LPG deposu, Gümrük Muhafaza ekiplerince kesilerek açıldığında içerisinde Sağlık Bakanlığının onayı olmaksızın Türkiye’ye girişine izin verilmeyen 19 bin 760 adet ilaç ve 2 kilogram ağırlığında hurda altın ele geçirildi.

Öncüpınar Gümrük Kapısında gerçekleştirilen diğer operasyonda ise şüpheli değerlendirilerek arama yapılan aracın direksiyon alt boşluğunda ve araçta bulunan orijinal süsü verilmiş ambalajlı çay paketlerinin içinde Türkiye’de yeşil reçete ile satılan 2 bin 150 adet ilaç ele geçirildi.

Esendere Gümrük Kapısı'nda, Gümrük Muhafaza personelince gerçekleştirilen operasyonda ise İran’dan Türkiye’ye gelen yolcuda şüphe üzerine arama yapıldı. Yolcunun giydiği içliğin altına ve sırt çantasına gizlenmiş bin 390 adet hormon ilacı, 257 adet cinsel uyarıcı ilaç ve 114 adet mide ilacı olmak üzere toplamda bin 761 adet ilaç ele geçirildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da Gümrük Muhafaza ekipleri ilaç operasyonu gerçekleştirdi. Şüpheli değerlendirilerek bagajları x-ray tarama cihazına yönlendirilen yolcunun bagajından piyasa değeri yaklaşık 50 bin lira olan, 15 kutu biyomedikal doku parçalama kiti olduğu düşünülen ilaç çıktı. Kaçakçılar tarafından değişik yöntemler kullanmak suretiyle Gümrük Muhafaza ekiplerinin denetiminden kaçırılmak istenen yaklaşık 100 bin lira değerindeki ilaçlara el konulurken sorumlular hakkında adli işlem başlatıldı.

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ilac kacak ilac

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